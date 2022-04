DAS-Afrika-Pressespiegel, KW14: Das Spiel um die Macht

Streit um Gashandel zwischen Algerien und Spanien: Der politische Kurswechsel Spaniens hinsichtlich der Westsahara-Frage könnte Auswirkungen auf die Gaslieferungen aus Algerien haben. Der Generaldirektor des algerischen staatlichen Erdöl- und Gaskonzerns Sonatrach kündigte diese Woche eine mögliche Neuberechnung der Preise für den langjährigen Handelspartner Spanien an. In Zeiten steigender Energiepreise aufgrund des Ukraine-Kriegs und den damit einhergehenden Sanktionen gegen Russland versuche man zwar, die Vertragspreise für alle Kunden beizubehalten, so der Konzern, eine Neuberechnung für Spanien sei allerdings nicht ausgeschlossen.

Das südeuropäische Land deckt 40% seines Gasbedarfs mit Importen aus Algerien. Zwischen Madrid und Algier gab es kürzlich politische Spannungen, nachdem der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchéz seine Unterstützung für den marokkanischen Autonomieplan der ehemaligen spanischen Kolonie Westsahara öffentlich geäußert hatte. Mit diesem Schritt beendete Sanchéz 40 Jahre spanischer Neutralität hinsichtlich des umstrittenen Status der Westsahara und erkannte indirekt an, dass die Westsahara ein Teil Marokkos ist und bleiben wird. Daraufhin hatte Algerien, das die Unabhängigkeit der Westsahara unterstützt, bereits im März seinen Botschafter aus Madrid abberufen und die Rückführung illegaler Migrantinnen und Migranten ausgesetzt. In Rabat hingegen fiel die Reaktion auf den überraschenden politischen Wandel nach fast einem Jahr diplomatischen Stillstands mit Spanien positiv aus. Die Beziehungen zwischen Rabat und Madrid hatten im Mai 2021 einen Tiefpunkt erreicht, als die Grenzpolizei 10.000 Migrantinnen und Migranten in die spanische Exklave Ceuta gelangen ließ. Nun empfing der marokkanische König Mohammed VI. am Donnerstag Sanchéz im königlichen Palast. Dieser war der kurzfristigen Einladung des Monarchen gefolgt, um noch während des Fastenmonats Ramadan die beiden wirtschaftlich eng verbundenen Staaten auch diplomatisch einander wieder näherzubringen.

Machtkampf in Somalia: Vor dem Hintergrund der Ausweisung eines Vertreters der Kommission der Afrikanischen Union aus Somalia scheint sich der politische Machtkampf in der Führung des Landes am Horn von Afrika erneut zuzuspitzen …

HIER geht es direkt zum wöchentlichen Pressespiegel, in dem Sie eine umfangreiche Linksammlung zu weiteren afrikapolitisch relevanten Nachrichtenbeiträgen finden. (Deutsche Afrika Stiftung)