Während in der Ukraine Krieg herrscht, hat Oscarpreisträger Volker Schlöndorff in seiner Potsdamer Villa Flüchtlinge aus Charkiw aufgenommen. Philipp Hedemann sprach mit dem Regisseur über Putin, Afrika und seinen neuen Film „Der Waldmacher“, der seit dieser Woche in den Kinos läuft.

Lesen Sie HIER das Interview im Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Weiteres Interview zum Thema: Volker Schlöndorff: „Afrika braucht noch viele weiße Männer“ HIER in der Wiener Zeitung.