Der globale Arbeitsmarkt wird ohne Afrika zusammenbrechen

Die Bevölkerung eines Landes im erwerbsfähigen Alter beginnt zu schrumpfen, wenn es zu einer demografischen Verschiebung kommt, die durch eine alternde Bevölkerung und sinkende Geburtenraten verursacht wird. Einige Länder wie Südkorea haben bereits eine alarmierend niedrige Geburtenrate, so dass in den kommenden Jahren mit einem Bevölkerungsrückgang zu rechnen ist, während einige Länder wie Japan eine ältere Bevölkerung aufweisen. Dies steht jedoch im Gegensatz zu den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, die sich der jüngsten Bevölkerung der Welt rühmen können.

Afrika hat die jüngste Bevölkerung der Welt und die höchste Geburtenrate, was es zu einem entscheidenden Akteur in der globalen Arbeitskräftedynamik macht.

Während in vielen Regionen die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpft, bleibt Afrikas demografische Dividende intakt.

Der IWF prognostiziert, dass fast zwei Drittel der neuen Erwerbstätigen weltweit aus Afrika und Indien stammen werden.

Afrika hat nicht nur eine junge Bevölkerung, sondern im Durchschnitt auch die höchste Fruchtbarkeitsrate der Welt.

Laut dem World Economic Outlook-Bericht des Internationalen Währungsfonds mit dem Titel „Steady But Slow: Resilience Amid Divergence“ (Widerstandsfähigkeit inmitten von Divergenzen) haben mehrere bedeutende Volkswirtschaften, darunter Kanada, China, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten, um die Zeit der globalen Finanzkrise einen Wendepunkt in ihrer demografischen Entwicklung erlebt.

Der Bericht stellt fest, dass etwa 92 % der Weltwirtschaft seit 2008 einen Rückgang des Bevölkerungswachstums im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) und 44 % einen negativen Trend zu verzeichnen haben.

Länder mit niedrigem Einkommen profitieren jedoch weiterhin von der demografischen Dividende, während die meisten fortgeschrittenen und aufstrebenden Volkswirtschaften einen demografischen Abschwung erleben.

Infolgedessen wird Afrika in Zukunft einen beträchtlichen Teil der weltweiten Arbeitskräfte stellen, denn der IWF schätzt, dass fast zwei von zehn Arbeitskräften aus Afrika oder Indien stammen werden.

„Diese demografischen Verschiebungen haben einen direkten Einfluss auf das weltweite Arbeitskräfteangebot. Länder mit einer aktuellen demografischen Dividende könnten dazu beitragen, das Wachstum der globalen Erwerbsbevölkerung zu unterstützen, in der mittelfristig fast zwei von drei Neuzugängen aus Indien und Afrika südlich der Sahara kommen werden“, heißt es in dem Bericht.

„Die Gesamterwerbsquote zwischen ist 2008 und 2021 in den meisten Weltregionen, mit Ausnahme von Advanced Asia and the Pacific, dem Nahen Osten und Nordafrika, Europa und Kanada, deutlich gesunken“, heißt es in dem Bericht weiter.

Während diese Trends bereits vor 2019 zu beobachten waren, hat die COVID-19-Pandemie den Rückgang der Erwerbsbeteiligung noch verstärkt, insbesondere in den Schwellenländern. Der erste Schock des Ausbruchs führte zu einem deutlichen Rückgang der Quoten in den Jahren 2019 und 2020, insbesondere in Lateinamerika und China, aber 2021 begannen sie wieder zu steigen. (Quelle: Newsletter Business Insider, Foto: ia)