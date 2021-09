Detaillierte Analyse: Gabun überholt Botswana als reichstes Land Afrikas

Gabun hat Botswana, den zweitgrößten Diamantenproduzenten der Welt nach Russland, in Bezug auf das Pro-Kopf-Vermögen überholt und ist damit das reichste Land des Kontinents, mit Ausnahme sehr kleiner Länder mit besonders geringer Bevölkerung und Fläche, die meist Inseln sind. Diese Leistung ist auf erhebliche Fortschritte bei der Diversifizierung zurückzuführen, die zu einer stärkeren und widerstandsfähigeren Wirtschaft geführt haben, begleitet von zahlreichen Reformen zur Erleichterung des Unternehmertums sowie einer raschen Modernisierung des Landes unter Berücksichtigung des Umweltschutzes.

Nach den kürzlich veröffentlichten Daten der Weltbank hatte Gabun Anfang 2021 ein Pro-Kopf-BIP von 7.000 Dollar und übertraf damit das von Botswana, das bei 6.711 Dollar lag. Gabun ist damit das reichste Land des Kontinents, mit Ausnahme der sehr kleinen Länder, die aufgrund ihrer geringen Bevölkerungszahl (weniger als 1,5 Millionen) und ihrer besonders kleinen Fläche, die manchmal auf der Landkarte kaum zu erkennen ist, für relevante Vergleiche des Reichtums und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung nicht berücksichtigt werden können. Dazu gehören Mauritius, die Seychellen und Äquatorialguinea, die ein höheres Pro-Kopf-Vermögen, aber nur 0,1 bis 1,4 Millionen Einwohner und ein sehr begrenztes Territorium haben (Äquatorialguinea und Mauritius, die beiden kleinsten dieser drei teilweise französischsprachigen Länder, sind 9,5 x bzw. 131 x kleiner als Gabun).

Gabun und Botswana gemeinsam, dass sie Länder mit sehr reichen Bodenschätzen an nicht erneuerbaren Rohstoffen sind und gleichzeitig eine fast gleich große Bevölkerung haben. Gabun mit seinen 2,2 Millionen Einwohnern ist der achtgrößte Erdölproduzent Afrikas (und der 36. größte weltweit) sowie der größte Produzent Afrikas und der drittgrößte Manganproduzent der Welt (und auf dem besten Weg, nach Südafrika der zweitgrößte zu werden), während Botswana mit seinen 2,3 Millionen Einwohnern nach Russland der zweitgrößte Diamantenproduzent der Welt ist. In beiderlei Hinsicht können diese beiden Länder auch mit Botswanas Nachbarland Namibia verglichen werden, das 1991 nach einem langen, 23 Jahre dauernden Konflikt die Unabhängigkeit erlangte. Mit 2,6 Millionen Einwohnern ist Namibia der fünftgrößte Diamantenproduzent Afrikas (und der siebtgrößte der Welt) sowie der größte Produzent des Kontinents und der viertgrößte Produzent der Welt von Uran, das hauptsächlich für China bestimmt ist und heute fast doppelt so viel produziert wie Niger (der zweitgrößte Produzent Afrikas, der heute weniger als ein Drittel des von Frankreich verbrauchten Urans liefert, das den größten Teil seines Bedarfs aus Kasachstan und Kanada bezieht). Allerdings befindet sich Namibia seit einigen Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise und liegt mit einem Pro-Kopf-BIP von nur 4.211 Dollar Anfang 2021 weit hinter Gabun und Botswana.

Diversifizierung, Reformen und eine widerstandsfähige Wirtschaft

Die gute Leistung Gabuns ist vor allem das Ergebnis einer proaktiven Diversifizierungspolitik, die in den letzten zehn Jahren im Rahmen des 2009 ins Leben gerufenen „Strategieplans für das aufstrebende Gabun“ (PSGE) umgesetzt wurde. Dieser Plan, der darauf abzielt, das Land aus seiner starken Abhängigkeit von der Rohstoffindustrie zu befreien und gleichzeitig einen größeren Nutzen aus ihr zu ziehen, indem ein Teil der Produktion vor Ort verarbeitet wird, sieht die Industrialisierung des Landes vor, indem er sich stark auf die Entwicklung des Holz- und des Agrarsektors stützt, sowie Investitionen in den Dienstleistungssektor, insbesondere in die Entwicklung des digitalen Sektors und neuerdings auch des Tourismus.

In diesem Zusammenhang hat Gabun seit dem 1. Januar 2010 einen sehr mutigen Schritt unternommen, indem es die Ausfuhr von Rundholz verboten hat, um den Wert der Holzindustrie durch die lokale Verarbeitung vor dem Export und durch die Schaffung eines industriellen Gefüges zu erhöhen, das eine viel größere Wertschöpfung ermöglicht. Zu diesem Zweck hat die Regierung eine Reihe von Anreizen geschaffen, um Investoren anzulocken. Dazu gehört beispielsweise die Einrichtung der Sonderwirtschaftszone Nkok (ZES), einer 11126 Hektar großen Freihandelszone in der Nähe der Hauptstadt, die im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) mit dem singapurischen Konzern Olam, einem globalen Agrar- und Nahrungsmittelriesen, geschaffen wurde. Dieses Gebiet beherbergt heute fast 80 Unternehmen (vor allem, aber nicht ausschließlich, aus dem Holzsektor), auf die ein Drittel der nationalen Produktion von verarbeitetem Holz entfällt.

Dank dieser Politik konnte Gabun das Gewicht dieses Sektors in der Volkswirtschaft verdoppeln, der nun fast 5 % des BIP und 13 % der Warenexporte (13,5 % im Jahr 2020) ausmacht. Diese Leistung hat zu einer Vervierfachung des verarbeiteten Holzvolumens im gleichen Zeitraum und zur Schaffung von mehreren tausend Arbeitsplätzen geführt, und das bei gleichzeitiger Reduzierung des gesamten Holzeinschlags! In nur wenigen Jahren hat sich Gabun zum führenden afrikanischen Land und zum drittgrößten Sperrholzproduzenten der Welt entwickelt. Darüber hinaus hat das Land vor kurzem wieder mit der Produktion von exportfähigen Möbeln begonnen und erwägt sogar, in diesem Bereich zu den zehn größten Exporteuren der Welt aufzusteigen. Darüber hinaus führt die Entwicklung der holzverarbeitenden Industrie allmählich zum Entstehen neuer Industrien, die andere für diese Tätigkeit notwendige Materialien herstellen. So hat beispielsweise die erste Sperrholzleimfabrik in der CEMAC-Zone im vergangenen September die Produktion aufgenommen.

Neben dem Holzsektor hat Gabun seine Aufmerksamkeit auch auf den Agrarsektor und die Nahrungsmittelindustrie gerichtet, die in der Vergangenheit weitgehend vernachlässigt wurden. Im Rahmen des PSGE wurden zahlreiche Programme durchgeführt, wie der Nationale Plan für landwirtschaftliche Investitionen und Ernährungssicherheit (PNIASAN) und das Programm Graine, das 2014 gestartet wurde und insbesondere die Verteilung von Land, die Unterstützung der Gründung von Genossenschaften sowie die Ausbildung, Finanzierung und Ausstattung von Landwirten umfasst. Im Juni 2021 hat die Regierung im Rahmen des Anfang des Jahres gestarteten Plans zur Beschleunigung der Transformation (PAT) sogar ein Gesetz verabschiedet, das Unternehmen, die im Lebensmittelvertrieb tätig sind, verpflichtet, 50 % ihrer Vorräte an frischen und verarbeiteten Lebensmitteln von lokalen Erzeugern zu beziehen. Es handelt sich um ein kühnes neues Gesetz, das darauf abzielt, die Ernährungssouveränität bei einer Reihe strategischer Produkte zu erreichen und die Lebensmittelimporte – sowohl verarbeitete als auch unverarbeitete – bis 2025 zu halbieren, und das in einem Land, das derzeit etwa drei Viertel seines Lebensmittelverbrauchs importiert. Die erwartete Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion wird insbesondere durch die fünf kürzlich geschaffenen hochproduktiven landwirtschaftlichen Zonen erreicht werden und stützt sich auch auf ein künftiges Forschungs- und Entwicklungszentrum für den Sektor, dessen Gründung im vergangenen Juni angekündigt wurde (und das demjenigen ähneln wird, das wenige Tage zuvor in der Côte d’Ivoire, einer großen Agrarmacht, eingeweiht wurde).

Parallel zu diesem Bestreben, die Abhängigkeit von Nahrungsmitteln stark zu verringern, hat das Land auch an der Entwicklung von Kulturen gearbeitet, die hauptsächlich für den Export bestimmt sind, vor allem Ölpalmen (für Palmöl) und Kautschuk, oder Kaffee und Kakao, die es wiederbeleben möchte. Im Jahr 2020 stiegen die Ausfuhren von Palmöl trotz der Pandemie um 59 % und machten bereits 0,6 % der Ausfuhren des Landes aus, nur wenige Jahre nachdem die ersten Bäume gepflanzt worden waren. Nach der Eröffnung der größten Palmölfabrik des Kontinents im Jahr 2017 strebt Gabun an, in naher Zukunft der drittgrößte Produzent und der größte Exporteur von Palmöl auf dem Kontinent zu werden. Wie im Holzsektor hat das Wachstum dieser Tätigkeit zur Entstehung anderer industrieller Produktionen geführt, wie z. B. der Seifenproduktion und der Herstellung von Biokraftstoffen (die bald anlaufen soll).

Diese Anstrengungen zur Förderung der landwirtschaftlichen und industriellen Entwicklung wurden auch von einer proaktiven Politik zur Entwicklung neuer Technologien und des digitalen Sektors begleitet. Erreicht wurde dies durch Investitionen in den Bau eines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes (seit 2012), die Digitalisierung der Verwaltung, die Unterstützung der digitalen Transformation von Unternehmen (insbesondere durch die Gründung der Société d’incubation numérique du Gabon – SING, im Jahr 2018, in Partnerschaft mit der Weltbank) und die Unterstützung junger Gründer von Start-ups, von denen es immer mehr gibt.

Diese aktive Diversifizierungspolitik hat es Gabun ermöglicht, das Gewicht der nicht direkt mit der mineralgewinnenden Industrie zusammenhängenden Tätigkeiten in der Volkswirtschaft erheblich zu erhöhen. Der Anteil dieser Aktivitäten an den Warenexporten des Landes war 2019 mit 14,5 % mehr als doppelt so hoch wie in Botswana (+99 %), wo der Anteil nur 7,3 % betrug und die Abhängigkeit von der mineralgewinnenden Industrie (vor allem Diamanten, aber auch Salz u. a.) nach wie vor sehr groß ist.

Dies ist ein erheblicher Unterschied, der noch deutlicher wird, wenn man ihn mit anderen nahegelegenen Ländern mit besonders reichem Boden und Meeresboden wie Nigeria und Angola vergleicht, wo dieser Anteil nur etwa 7 % bzw. 1 % der gesamten Warenexporte beträgt (7,1 % und 2,0 % im Jahr 2019). In Nigeria machen die direkt mit Kohlenwasserstoffen und dem Bergbau zusammenhängenden Tätigkeiten etwa 93 % der Ausfuhren des Landes aus (größter Erdölproduzent Afrikas und achtgrößter Exporteur der Welt sowie drittgrößter Erdgasproduzent des Kontinents und sechstgrößter Flüssiggasexporteur der Welt), während sie etwa 98 % der Ausfuhren Angolas ausmachen (zweitgrößter Erdölproduzent Afrikas und inzwischen auch zweitgrößter Diamantenproduzent Afrikas und viertgrößter der Welt).

Die beträchtlichen Fortschritte Gabuns bei der Diversifizierung haben zu einer Wirtschaft geführt, die gegenüber internationalen Krisen und ungünstigen Schwankungen bei den Rohstoffpreisen und/oder der Produktion widerstandsfähiger ist als die vieler anderer großer Produzenten von Kohlenwasserstoffen, Mineralien oder Edelsteinen auf dem Kontinent. So hat das Land in dem Fünfjahreszeitraum von 2015 bis 2019 kein negatives Wachstum verzeichnet, während Botswana und Nigeria bereits eines (2015 bzw. 2016) und Angola vier (2015, 2016, 2017 und 2018) verzeichnet haben. Im Jahr 2020, das durch die Pandemie gekennzeichnet ist, konnte Gabun den Rückgang seines BIP jedoch auf nur -1,3 % begrenzen, was der niedrigste Wert unter den vier oben genannten Ländern ist und weit unter dem von Botswana (-7,9 %) liegt.

Schließlich betrug das durchschnittliche jährliche Wachstum Gabuns im Zeitraum 2015-2020 (6 Jahre) 1,6 % und war damit doppelt so hoch wie das von Botsuana (0,8 %) und Nigeria (0,7 %, aber weit weniger entwickelt). Angola und das benachbarte Namibia verzeichneten ein negatives Jahreswachstum von -1,4 % bzw. -0,7 %. Darüber hinaus war die Inflation in Gabun trotz des höheren Wachstums kontrollierter, da die jährliche Inflationsrate im Zeitraum 2015-2020 durchschnittlich 2,1 % betrug, während sie in Botsuana 2,9 % und in Namibia 4,4 % betrug und in Nigeria und Angola im Zeitraum 2015-2019 nicht weniger als 12,9 % bzw. 21,0 % (nach den neuesten verfügbaren Daten der Weltbank).

Dieser Diversifizierungsprozess hat auch dazu beigetragen, dass sich der Handelsbilanzüberschuss des Landes zwischen 2015 und 2019 von 1,9 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD erhöht hat (und 2020 auf 2,0 Mrd. USD, ebenfalls nach Angaben der Weltbank), während Botsuana jetzt damit kämpft, regelmäßig eine positive Handelsbilanz zu erzielen, nachdem es bereits 2015 und 2019 ein Defizit verzeichnet hat (und 2020 schätzungsweise 2,1 Mrd. USD). Im Sechsjahreszeitraum von 2015 bis 2020 verzeichnete Gabun einen durchschnittlichen jährlichen Handelsüberschuss von 2,5 Mrd. USD, während Botswana ein Defizit von 0,4 Mrd. USD aufwies. Die jüngsten mutigen Maßnahmen zur Förderung der lokalen Nahrungsmittelproduktion oder die bevorstehende Verdoppelung des Anteils der lokalen Butangasproduktion (die innerhalb von zwei Jahren, im Jahr 2023, auf 40 % erhöht werden soll) werden auch die Handelsüberschüsse des Landes durch eine deutliche Verringerung der Importe in diesem Bereich erhöhen. Am Rande sei darauf hingewiesen, dass China heute der wichtigste Handelspartner Gabuns ist, auf den im Jahr 2020 37 % des Außenhandels entfallen (und der 49 % der Ausfuhren des Landes aufnimmt). Es folgt Frankreich, das mit einem Anteil von nur 10 % am Außenhandel an zweiter Stelle steht.

Diese umfassende Wirtschaftsentwicklungspolitik, die Gabun in den letzten zehn Jahren betrieben hat, ging auch mit umfangreichen Verwaltungs-, Rechts- und Steuerreformen einher, die die Gründung von Unternehmen erleichtern und das Geschäftsklima verbessern sollten. Insbesondere seit 2019 wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, wie die Schaffung eines digitalen Investitionsfensters (BNE, das die durchschnittliche Zeit für die Gründung eines Unternehmens von 30 Tagen auf nur 3 Tage reduziert hat, sowie die indirekten Kosten), die Verkürzung der für die Erteilung einer Baugenehmigung erforderlichen Zeit von 90 auf 15 Tage, die Verkürzung der für den Anschluss an das Stromnetz erforderlichen Zeit von 75 auf 30 Tage und die erhebliche Verringerung des für die Gründung einer Aktiengesellschaft erforderlichen Mindestkapitals von 100.000 auf nur 5.000 CFA-Francs.

Diese spektakulären Reformen, die noch nicht in allen internationalen Rankings des Geschäftsklimas berücksichtigt werden, beginnen auch zur Dynamik der gabunischen Wirtschaft und damit zur weiteren Verringerung ihrer Abhängigkeit von den mineralgewinnenden Industrien beizutragen. Diese Reformen werden auch für die Entwicklung des Tourismussektors von großem Nutzen sein, der noch in den Kinderschuhen steckt, nun aber zu den Prioritäten der Regierung gehört. Im Gegensatz zu den französischsprachigen Ländern Marokko und Tunesien, die zu den wichtigsten Tourismuszielen des Kontinents gehören, hat das französischsprachige Afrika südlich der Sahara diesen potenzialträchtigen Sektor lange Zeit weitgehend vernachlässigt, so dass der Rest der Welt die Existenz einer außergewöhnlichen Fauna und Flora, die mit der in einigen englischsprachigen Ländern des Kontinents (wie Botswana, das stark in diesen Sektor investiert hat) vergleichbar ist, kaum zur Kenntnis nimmt. Gabun, wo der Tourismus nur etwas weniger als 2,5 % des BIP ausmacht, hat in diesem Bereich durchaus seine Stärken: ausgedehnte Nationalparks (die 11 % des Staatsgebiets einnehmen, eine der höchsten Quoten des Kontinents), eine vielfältige Tierwelt (wie die Waldelefanten, von denen Gabun mehr als die Hälfte der kontinentalen Population beherbergt), Strände, Buckelwale vor der Küste … Eine bedeutende Entwicklung dieses Sektors würde es Gabun ermöglichen, seinen nationalen Reichtum weiter zu steigern und damit seine Position als reichstes Land des Kontinents (mit Ausnahme sehr kleiner Länder) zu festigen.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Entwicklung Gabuns in Übereinstimmung mit den international empfohlenen Standards für finanzielle Transparenz erfolgt. Damit gehört es nicht zu den acht afrikanischen Ländern, zu denen auch Botsuana gehört, die auf der Liste der Financial Action Task Force (FATF) der Länder stehen, die wegen ihrer unzureichenden Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der möglichen – zumindest indirekten – Unterstützung des Terrorismus überwacht werden (oder auf der grauen Liste stehen).

Rasche Modernisierung unter Berücksichtigung der Umwelt

Die großen Fortschritte bei der Diversifizierung, den Reformen und ganz allgemein bei der verantwortungsvollen Staatsführung haben es dem Land ermöglicht, im letzten Jahrzehnt bedeutende wirtschaftliche und soziale Fortschritte zu erzielen. Im Bereich Gesundheit beispielsweise ist die Kindersterblichkeitsrate 2019 unter die von Botsuana gefallen (31,3 bzw. 32,3 Todesfälle pro 1 000 Lebendgeburten), nachdem Gabun zwischen 2010 und 2019 einen Rückgang um 25 % und Botsuana im selben Zeitraum einen Anstieg um 31 % verzeichnet hat. Diese Quote liegt deutlich unter dem Durchschnitt der afrikanischen Länder südlich der Sahara (51,7 %), nahe an der Südafrikas (27,8 %) und weit entfernt von Ländern wie Nigeria (74 %, laut Weltbank die dritthöchste Quote des Kontinents). Darüber hinaus ist das Land auf internationaler Ebene eines von nur zwei Ländern auf dem Kontinent, die über ein P4-Labor verfügen, zusammen mit Südafrika (ein Labor, das für die gefährlichsten Viren der Welt, wie das Ebola-Virus, zugelassen ist). Im Bereich der Gesundheit ist zu erwähnen, dass Gabun die Ausbreitung von HIV/AIDS recht gut unter Kontrolle hat. Die Prävalenzrate liegt bei 3 % der Bevölkerung im Alter von 15 bis 49 Jahren im Jahr 2020, verglichen mit 19,9 % in Botswana, das die dritthöchste Rate der Welt aufweist, knapp vor Südafrika.

Im Bereich der Elektrifizierung lag die Zugangsrate zur Elektrizität Ende 2019 bei 90,7 % der gabunischen Bevölkerung. Damit liegt das Land an erster Stelle in Afrika südlich der Sahara (ohne sehr kleine Inselstaaten), vor Südafrika (85 %) und weit vor Botswana (8. Platz, mit einer Rate von 70,2 %). Auch bei den neuen Technologien, insbesondere beim Internetzugang, nimmt Gabun eine Vorreiterrolle ein. Das Land mit dem zweithäufigsten Internetanschluss in Afrika südlich der Sahara und dem vierthäufigsten auf kontinentaler Ebene, knapp vor Botswana (und ohne die sehr kleinen Inselstaaten), hatte 2019 laut den neuesten Daten der Weltbank einen Anteil von 61 % an der Bevölkerung.

Und schließlich hat das Land nicht außer Acht gelassen, in Bildung und Ausbildung zu investieren: Einrichtung des ersten virtuellen Campus in Zentralafrika im Jahr 2016, Start des PISE-Programms („Education Sector Investment Project“, das den Bau von 15 neuen Schulen in nur drei Jahren vorsieht, was für die Größe des Landes recht beachtlich ist) im Jahr 2020, großzügige Stipendien für Studenten (mit die höchsten auf dem Kontinent) …

Darüber hinaus kommen die wirtschaftliche Entwicklung und der Reichtum des Landes in unterschiedlichem Maße fast der gesamten Bevölkerung zugute, auch wenn noch Fortschritte erzielt werden müssen, wie die niedrige Rate der extremen Armut zeigt, die 2017 bei nur 3,4 % der Bevölkerung lag (Prozentsatz der Menschen, die mit weniger als 1,90 US-Dollar leben müssen, Kaufkraftparität 2011, nach den neuesten Daten der Weltbank). Diese Quote ist deutlich niedriger als die von Botswana, einem Land mit demselben globalen Wohlstandsniveau, in dem 2015 jedoch 14,5 % der Bevölkerung in extremer Armut lebten und das eines der ungleichsten Länder der Welt ist (laut Gini-Index-Ranking wäre das Land sogar das achte ungleichste Land auf dem Kontinent und das elfte in der Welt, allerdings fehlen hier sehr aktuelle Daten).

Dank der erzielten Fortschritte liegt Gabun – mit Ausnahme der sehr kleinen Inselstaaten – in Bezug auf die menschliche Entwicklung auf Platz 4 in Afrika südlich der Sahara und auf Platz 8 auf dem Kontinent, wie aus dem jüngsten Bericht der Mo Ibrahim Foundation hervorgeht. Dies ist ein zuverlässigeres und aktuelleres Ranking als das der UNO, das viele Ungereimtheiten enthält, weil es sich auf Daten stützt, die manchmal recht alt sind (zum Beispiel wird Niger, das die höchste Fruchtbarkeitsrate der Welt hat und von der Mo-Ibrahim-Stiftung vor nicht weniger als 15 afrikanischen Ländern eingestuft wird, von der UNO weiterhin systematisch – und seltsamerweise – auf den letzten Platz in der Welt gesetzt, während Länder wie der Südsudan und Somalia bekanntlich viel weniger entwickelt sind … ).

Die wirtschaftliche Dynamik Gabuns dürfte es daher ermöglichen, in den nächsten Jahren in dieser Rangliste noch weiter aufzusteigen. Darüber hinaus ist die rasante Entwicklung des Landes die Ursache für eine recht hohe Einwanderungsrate, die bereits jetzt den höchsten Anteil an Einwanderern auf dem Kontinent aufweist. 2019 betrug der Anteil der Einwanderer an der Gesamtbevölkerung 18,7 % betragen, verglichen mit nur 4,7 % in Botswana, das eine vergleichbare Bevölkerungszahl aufweist (und weit vor Côte d’Ivoire und Südafrika liegt, wo der Anteil 9,7 % bzw. 4,8 % beträgt). Dies hindert das Land jedoch nicht daran, bei Bedarf „Schutzmaßnahmen“ zu ergreifen, z. B. durch die Festsetzung eines Höchstsatzes von 10 % für ausländische Arbeitnehmer in Öl- und Bergbauunternehmen, mit dem doppelten Ziel, die Beschäftigung vor Ort zu schützen und den Wissenstransfer zu fördern. (Ilyes Zouari, Präsident des CERMF – Centre d’étude et de réflexion sur le monde francophone)