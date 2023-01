Die 10 Länder Subsahara-Afrikas mit den höchsten Wachstumsprognosen für 2023 lt. IWF

Trotz der anhaltend schwierigen Weltwirtschaftslage werden mehrere afrikanische Länder laut den Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) hohe Wachstumsraten verzeichnen. Am 1. Januar 2023 kündigte die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, im US-Fernsehsender CBS an, dass dieses Jahr „schwieriger“ als das vergangene sein werde. Ihrer Meinung nach wird erwartet, dass „ein Drittel der Volkswirtschaften in diesem Jahr in eine Rezession geraten wird“.

Trotz des Umbruchs, der durch zahlreiche ungünstige Faktoren wie den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, den Anstieg des Ölpreises pro Barrel und der Lebensmittelpreise, die galoppierende Inflation, die Abwertung der afrikanischen Währungen gegenüber dem US-Dollar, die Zunahme der Covid-19 usw. verursacht wurde, werden mehrere Volkswirtschaften in Subsahara-Afrika laut IWF-Prognosen 2023 hohe Wachstumsraten verzeichnen.

Insgesamt werden die Länder Subsahara-Afrikas voraussichtlich eine durchschnittliche Wachstumsrate von 3,7% verzeichnen. Ein Dutzend von ihnen wird jedoch ein Wachstum aufweisen, das weit über diesem Durchschnitt liegt. Das Wachstum wird von den Agrarsektoren angetrieben, die in den meisten Ländern südlich der Sahara von den starken Regenfällen im Jahr 2022, den günstigen Öl- und Mineralienpreisen, den Auswirkungen der Investitionspolitik in die Basisinfrastruktur usw. profitieren werden.

Westafrika dominiert mit 6 Vertretern die Top 10 der Länder in Subsahara-Afrika, die 2023 die höchsten Wirtschaftswachstumsraten erzielen werden. Die Palme dürfte an den Senegal mit einem prognostizierten Wachstum von 8,11% gehen. Neben der guten Entwicklung des Agrarsektors dank der Politik zur Unterstützung der Landwirte und der guten Regenfälle, dem Ausbau der Basisinfrastruktur und der Dynamik des Dienstleistungssektors dürfte das gute Wachstum der senegalesischen Wirtschaft auch auf den Beginn der Gasförderung zurückzuführen sein.

Dieser Geldsegen dürfte die senegalesische Wirtschaft ankurbeln, die wie anderswo auf dem Kontinent von den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs betroffen war, insbesondere durch den Anstieg der Preise für Kraftstoffe und importierte Agrarprodukte und Lebensmittel. Die Förderung und der Export von Gas, aber auch von Öl, dürften somit die öffentlichen Finanzen des Landes und die Leistungsbilanz verbessern und zur Ankurbelung der nationalen Wirtschaft beitragen. Die senegalesischen Behörden rechnen sogar mit einem zweistelligen Wachstum.

Niger belegt mit einer Wachstumsprognose von 7,29% den zweiten Platz. Wie im Senegal wird das Wachstum neben den Auswirkungen der guten Regenfälle voraussichtlich auch durch den starken Anstieg der Ölproduktion des Landes von 20.000 auf 100.000 Barrel pro Tag angetrieben werden.

Die Demokratische Republik Kongo (DRK) dürfte mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 6,72% das drittbeste Ergebnis in Subsahara-Afrika erzielen. Dies ist vor allem auf einen besseren Beitrag seines wichtigen Bergbausektors zurückzuführen, der von der starken Nachfrage nach strategischen Mineralien für die Energiewende (Kobalt, Lithium, Kupfer, Graphit …) profitiert. Ruanda, das auf Platz 4 liegt, wird sein Wachstum wie in den vergangenen Jahren durch den Dienstleistungssektor antreiben, den das Land zur Priorität gemacht hat.