Die 5 schönsten Strände Afrikas, die Sie unbedingt sehen sollten

schreibt das französische Onlinemagazin La Nouvelle Tribune.

Afrika ist ein Kontinent, der eine unglaubliche Vielfalt an Landschaften, Kulturen und Naturwundern bietet. Darunter sind seine Strände zweifellos Juwelen, die mit den schönsten Badeorten der Welt konkurrieren können. Ob Sie nun ein Liebhaber paradiesischer Strände mit türkisfarbenem Wasser, ein Naturliebhaber auf der Suche nach Artenvielfalt oder ein Reisender auf der Suche nach spektakulären Landschaften sind, die Strände Afrikas werden Sie begeistern.

Beginnen Sie mit dem Strand von Diani in Kenia, einem wahren Tropenparadies, wo der weiße Sand von türkisfarbenem Wasser umschmeichelt und von grünen Palmen beschattet wird. Fahren Sie dann weiter nach Tansania, wo der Nungwi-Strand auf Sansibar mit seiner freundlichen Atmosphäre, seiner reichen Kultur und seinem kristallklaren Wasser, das zum Tauchen einlädt, auf Sie wartet. Etwas weiter südlich an der Küste Südafrikas bietet Ihnen der Strand von Camp’s Bay in Kapstadt einen malerischen Ausblick mit dem majestätischen Tafelberg im Hintergrund, während Sie in den zahlreichen Bars und Restaurants der Gegend ein reges Nachtleben genießen können.

Fahren Sie anschließend nach Tunesien, wo der Strand von Sidi Bou Said Ihnen nicht nur klares Wasser und mediterranes Flair bietet, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf das malerische Dorf mit seinen weißen Häusern und blauen Toren. Machen Sie zum Schluss noch einen Abstecher auf die Seychellen, wo der Strand Anse Source d’Argent auf der Insel La Digue, einer der meistfotografierten Strände der Welt, Sie mit seinen Granitfelsformationen, dem talkumweichen Sand und dem unwirklich blauen Wasser in Staunen versetzen wird.

Afrika ist ein Kontinent mit tausend Gesichtern, und seine Strände sind ein Spiegelbild seiner Schönheit. Ob sie von üppigen Wäldern, malerischen Dörfern oder majestätischen Bergen gesäumt sind, sie alle haben einen einzigartigen Charme und eine Geschichte zu erzählen. Diese fünf Strände sind nur eine kleine Auswahl dessen, was Afrika zu bieten hat, und sie werden Sie sicherlich dazu inspirieren, mehr von den verborgenen Schätzen dieses wunderschönen Kontinents zu entdecken.

Die fünf schönsten Strände in Afrika

Diani Beach, Kenia: Dieser Strand liegt an der Küste des Indischen Ozeans und ist berühmt für seinen weißen Sand, das türkisfarbene Wasser und die Korallenriffe. Außerdem findet man hier eine Reihe von Luxushotels und -resorts.

Nungwi Beach, Sansibar, Tansania: Dieser Strand ist mit seinem kristallklaren Wasser und dem weißen Sand einer der schönsten Strände Sansibars. Hier kann man einheimischen Fischern bei der Arbeit auf ihren Dhows (traditionelle Boote) zusehen und es ist auch ein großartiger Ort zum Tauchen.

Camp’s Bay, Kapstadt, Südafrika: Mit dem Tafelberg im Hintergrund ist Camp’s Bay ein unglaublich malerischer Strand. Auch die umliegende Gegend ist mit ihren vielen Restaurants und Bars sehr belebt.

Strand von Sidi Bou Said, Tunesien: Sidi Bou Said ist eher für sein Dorf im mediterranen Stil mit weißen Häusern und blauen Türen bekannt, aber der Strand ist mit seinem klaren Wasser und dem Blick auf das malerische Dorf nicht minder beeindruckend.