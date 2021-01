Die Forbes-Liste der Milliardäre: Afrikas reichste Menschen 2021

In Afrika – wie auch anderswo auf der Welt – haben die Reichsten die Pandemie gut überstanden. Die 18 Milliardäre des Kontinents sind im Durchschnitt 4,1 Milliarden Dollar wert, 12% mehr als vor einem Jahr, was zum Teil auf den steigenden Aktienmarkt in Nigeria zurückzuführen ist. Zum zehnten Mal in Folge ist der Nigerianer Aliko Dangote der reichste Mensch des Kontinents, mit einem Vermögen von 12,1 Milliarden Dollar, das im Vergleich zum Vorjahr um zwei Milliarden Dollar gestiegen ist, dank eines rund 30-prozentigen Anstiegs des Aktienkurses von Dangote Cement, seinem mit Abstand wertvollsten Vermögenswert. Der zweitreichste ist der Ägypter Nassef Sawiris, dessen größter Vermögenswert ein Anteil von fast 6 % am Sportartikelhersteller Adidas ist. Auf Platz drei: Nicky Oppenheimer aus Südafrika, der einen Anteil an der Diamantenfirma DeBeers geerbt hat und das Unternehmen bis 2012 leitete, als er den 40-prozentigen Anteil seiner Familie an DeBeers für 5,1 Milliarden Dollar an den Bergbauriesen AngloAmerican verkaufte.

Der größte Gewinner in diesem Jahr ist ein anderer nigerianischer Zementmagnat, Abdulsamad Rabiu. Bemerkenswerterweise haben sich die Aktien seiner BUA Cement PLC, die im Januar 2020 an der nigerianischen Börse gelistet wurde, im vergangenen Jahr im Wert verdoppelt. Das hat Rabius Vermögen um außergewöhnliche 77% auf 5,5 Milliarden Dollar ansteigen lassen. Rabiu und sein Sohn besitzen zusammen etwa 97% der Firma, was dem Unternehmen einen winzigen öffentlichen Anteil gibt. Die nigerianische Börse verlangt, dass entweder 20% oder mehr der Aktien eines Unternehmens an die Öffentlichkeit gebracht werden, oder dass die Aktien mindestens 20 Milliarden Naira wert sind – etwa 50 Millionen Dollar – eine lächerliche Summe. Ein Sprecher der nigerianischen Börse sagte Forbes, dass BUA Cement die zweite Bedingung erfüllt. (Forbes zieht den Wert von Anteilen ab, wenn der öffentliche Anteil einer Firma weniger als 5% beträgt).

Während einige um Milliarden reicher wurden, fielen zwei aus der 2020er Liste der reichsten Afrikaner unter die 1-Milliarden-Dollar-Marke. Tatsächlich sind die einzigen beiden weiblichen Milliardäre aus Afrika beide aus der Liste gefallen. Nach Berechnungen von Forbes ist das Vermögen von Folorunsho Alakija aus Nigeria, der eine Ölexplorationsfirma besitzt, aufgrund des gesunkenen Ölpreises unter eine Milliarde Dollar gefallen. Und Isabel dos Santos, die seit 2013 die reichste Frau Afrikas war, wurde durch eine Reihe von Gerichtsentscheidungen, die ihr Vermögen sowohl in Angola als auch in Portugal einfroren, von ihrem Platz verwiesen. Im Januar 2020 klagte der Generalstaatsanwalt von Angola Dos Santos wegen Veruntreuung und Geldwäsche an. Das angolanische Gericht behauptete, dass die Handlungen von Dos Santos, ihres Ehemanns Sindika Dokolo (der im Oktober 2020 angeblich bei einem Tauchunfall ums Leben kam) und eines weiteren Mitarbeiters der angolanischen Regierung Verluste in Höhe von mindestens 1,14 Milliarden Dollar verursacht hätten. Forbes hat das eingefrorene Vermögen von Dos Santos mit Null bewertet. Über einen Sprecher lehnte Dos Santos eine Stellungnahme ab.

Die 18 Milliardäre aus Afrika stammen aus sieben verschiedenen Ländern. Südafrika und Ägypten haben jeweils fünf Milliardäre, gefolgt von Nigeria mit drei und Marokko mit zwei. Insgesamt sind sie 73,8 Milliarden Dollar wert, etwas mehr als die 73,4 Milliarden Dollar, die die 20 Milliardäre auf der letztjährigen Liste der reichsten Menschen Afrikas zusammengerechnet haben.

Methodik

Unsere Liste erfasst den Reichtum afrikanischer Milliardäre, die in Afrika wohnen oder ihr Hauptgeschäft dort haben. Der im Sudan geborene Milliardär Mo Ibrahim, der britischer Staatsbürger ist, und der in London lebende Milliardär Mohamed Al-Fayed, ägyptischer Staatsbürger, sind daher nicht berücksichtigt. Strive Masiyiwa, ein simbabwischer Staatsbürger mit Wohnsitz in London, erscheint auf der Liste aufgrund seiner Telekommunikationsbeteiligungen in Afrika.

HIER die komplette Liste. (Quelle: Forbes)