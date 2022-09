„Die Welt muss Afrika als das sehen, was es ist: ein Kontinent mit enormem Potenzial und Ressourcen“ – Guterres

Afrika ist trotz seiner Krisen und Herausforderungen ein Kontinent mit enormem Potenzial, sagte UN-Generalsekretär António Guterres bei der Eröffnungssitzung der Global African Business Initiative am Sonntag in New York. Die Initiative soll die Chancen auf dem afrikanischen Kontinent hervorheben, wo jeder Wirtschaftssektor, von der Industrie bis zur Landwirtschaft, von den Dienstleistungen bis zum Finanzwesen, im Wachstum begriffen ist.

„Afrika kann nicht aufgehalten werden. Afrika ist ein wesentlicher Bestandteil des Welthandels und ein wichtiges Investitionsziel. Afrika umfasst einige der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt. Und Afrika hat mehr – viel mehr – zu bieten“, sagte der Generalsekretär in einer Rede.

Eine wachsende afrikanische Wirtschaft

Er stellte fest, dass alle Sektoren der afrikanischen Wirtschaft wachsen – von der Industrie bis zur Landwirtschaft, von den Dienstleistungen bis zum Finanzwesen; die junge Bevölkerung des Kontinents stellt eine dynamische Arbeitskraft und einen riesigen Markt für Verbraucher und Unternehmen dar; und das Abkommen über die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone wird die Investitions- und Handelsmöglichkeiten weiter beschleunigen.

Der UN-Chef erinnerte jedoch daran, dass „Afrika mit enormen Gegenwinden und Krisen konfrontiert ist, für die es nicht verantwortlich ist“, und nannte Covid-19, die Klimakrise, den Krieg in der Ukraine, wachsende Ungleichheiten, die Krise der Lebenshaltungskosten, Rückschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung und ein globales Finanzsystem, das Afrika benachteiligt und „eine grundlegende Reform erfordert“.

„Aber wir sind hier zusammen, weil wir wissen, dass es an der Zeit ist, auf einer neuen Grundlage zu handeln: die Chancen neuer Finanzierungsmodelle und -technologien hervorheben; den Aufstieg der afrikanischen Kreativ- und Kulturindustrie auf der Weltbühne anerkennen; sich auf den Klimawandel konzentrieren; die Ernährungssysteme umgestalten und die volle Beteiligung von Frauen, Jugendlichen und der afrikanischen Diaspora sicherstellen“, sagte Guterres und fügte hinzu: „Die Welt muss Afrika als das sehen, was es ist: ein Kontinent mit enormem Potenzial und Ressourcen“.

Frauen und junge Menschen einbeziehen

Geleitet von der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2063 der Afrikanischen Union können Regierungen und der Privatsektor gemeinsam die Voraussetzungen für den Erfolg schaffen, mit mutigen Investitionen und neuen Finanzierungsmodellen, die die Ziele der nachhaltigen Entwicklung in den Mittelpunkt der Geschäftsmodelle stellen können, so Guterres.

So stellte der Generalsekretär fest, dass Afrika über bedeutende Quellen von Sonnen-, Wind-, Wasser- und geothermischer Energie verfügt, die es führenden im Bereich der erneuerbaren Energien machen könnten. Der Übergang zu sauberer Energie könnte in Afrika bis 2050 mehr als 6 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Dennoch hat es in den letzten zehn Jahren nur 2% der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien erhalten.

„Die Zeit ist reif für Innovationen, neue öffentlich-private Partnerschaften und Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung, die auf erneuerbaren Technologien basieren. Es gibt Chancen in allen Sektoren – von Bildung und Gesundheit bis hin zu Finanzen und Dienstleistungen“, sagte er.

Er forderte die Teilnehmer des Treffens auf, die Beiträge junger Menschen in alle ihre Projekte und Initiativen einzubeziehen. Er forderte sie auch auf, Frauen voll einzubeziehen: „Es ist einfach nicht möglich, einen wohlhabenden, nachhaltigen und stabilen afrikanischen Kontinent ohne den vollen Beitrag der Hälfte der Bevölkerung aufzubauen“. (UNO)