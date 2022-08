Heute sollte der junge Mann auf dem muslimischen Teil des Dortmunder Hauptfriedhofs beerdigt werden – bereits recht spät lt. muslimischer Sitte. Nun wurde die Beerdigung kurzfristig abgesagt, vermelden die Ruhr-Nachrichten.

Es wurden Verwandte in Senegal und Mali ausfindig gemacht, die nun lt. einer Info der senegalesischen Botschaft eine Überführung in die Heimat wünschen. Dies würde nun in Angriff genommen.

Ein Trauerspiel …

(Symbolbild: Carolyn Booth auf Pixabay)