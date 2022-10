DR Kongo: Konzert endet in einer Tragödie

In der Demokratischen Republik Kongo (DRK) sind am Samstag, den 29. Oktober, mindestens elf Menschen bei einem Gedränge während des Konzerts des kongolesischen Sängers Fally Ipupa im größten Stadion der Hauptstadt Kinshasa ums Leben gekommen. Neun Zuschauer und zwei Polizisten starben, wie die nationale Polizei am Sonntagmorgen nach einer sehr unruhigen Nacht mitteilte. Die Behörden weisen auf organisatorische Mängel hin und kündigten rechtliche Schritte gegen die Organisatoren an berichtt der französische Sender RFI.

Das Stadion war bis auf den letzten Platz gefüllt. Einige Zuschauer hatten sich sogar auf dem Spielfeld niedergelassen und andere waren bis in die Gänge des Stadions vorgedrungen. Es ist noch nicht bekannt, was das Gedränge ausgelöst hat, aber mehrere Zuschauer wurden vor und während des Konzerts ohnmächtig.

Die Ermittlungen zu den Gründen für diese Tragödie, die laut Daniel Aselo, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten für Inneres und Sicherheit, hätte vermieden werden können, dauern noch an.

Die Behörden sind der Ansicht, dass die Mobilisierung unterbewertet wurde, und geben den Organisatoren die Schuld, die, wie sie angeben, ihre Verpflichtungen nicht eingehalten haben, insbesondere was die Aufnahmekapazität des Stadions mit 80.000 Sitzplätzen betrifft.

Laut einer der Organisation nahestehenden Quelle nahmen mehr als 120.000 Menschen an dem Konzert zum 16-jährigen Bestehen des Künstlers teil.