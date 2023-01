DR Kongo: Umweltaktivisten suchen Unterstützung des Papstes, um die Öl- und Gasexploration zu stoppen – mit Video

Umweltaktivisten rufen massiv auf zur Beendigung der Öl- und Gasexplorationsprojekte in der Demokratischen Republik Kongo und bitten den Papst, der gerade einen Besuch im Land beginnt, um Unterstützung. Die Aktivisten wenden sich gegen die Ölexplorationsaktivitäten im Virunga-Nationalpark, dem ältesten Nationalpark Afrikas, sowie gegen die jüngsten Pläne der Regierung, Öl- und Gasblöcke zu versteigern, von denen sich einige in gefährdeten Gebieten der Demokratischen Republik Kongo befinden. Sie weisen auf die ernsthaften Risiken hin, die die Ölexplorationsaktivitäten für die Umwelt, bedrohte Wildtierarten und die Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung darstellen. Papst Franziskus, der dem Land einen viertägigen Besuch abstattet, hat immer wieder dringende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, den Verzicht auf fossile Brennstoffe und den Umstieg auf erneuerbare Energien gefordert.

Bonaventure Bondo, ein Aktivist für Klimagerechtigkeit in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo: „Wir sind besorgt über den anhaltenden Druck unserer Regierung, die Suche nach fossilen Brennstoffen in unserem Land zu intensivieren, was schwerwiegende Folgen für unsere Umwelt, die wild lebenden Tiere und Pflanzen, unsere Bevölkerung und das Klima haben wird. Unsere Schutzgebiete sind bedroht, sowohl durch die Ölexplorationsaktivitäten im Virunga-Nationalpark als auch durch die Öl- und Gasblöcke, die die Regierung im Kongobecken versteigert. All dies geschieht zu einer Zeit, in der alle Zeichen darauf hindeuten, dass es dringend notwendig ist, von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umzusteigen, um die globale Erwärmung zu begrenzen und katastrophale Klimaauswirkungen zu verhindern. Wir bitten Papst Franziskus, in dieser entscheidenden Frage bei unserer Regierung vorstellig zu werden, die Einstellung dieser Projekte zur Förderung fossiler Brennstoffe zu fordern und erneuerbaren Energien den Vorrang zu geben“.

Ashley Kitisya, Kampagnenbeauftragter gegen fossile Brennstoffe, Laudato Si Movement: „Es ist dringend notwendig, politische Maßnahmen zu ergreifen, damit in den kommenden Jahren der Ausstoß von Kohlendioxid und anderen stark verschmutzenden Gasen drastisch reduziert werden kann, z. B. durch die Substitution fossiler Brennstoffe und die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen. Die Erforschung von Öl und Gas in der DRKongo bringt uns neue Klimakatastrophen, die die Armen unverhältnismäßig stark treffen werden. Wir versammeln uns daher, um ein Ende der ungerechten Maßnahmen zu fordern, die darauf abzielen, einer Handvoll Menschen Vorteile zu verschaffen. Stattdessen rufen wir zu einem Übergang weg von fossilen Brennstoffen und hin zur Nutzung sauberer und erneuerbarer Energien auf, die in erster Linie den Bedürfnissen der lokalen Gemeinschaften und Volkswirtschaften entsprechen“. (APO Group für 350.org)

Im Juni 2021 hatte 350Africa.org (www.350Africa.org) einen Kurzfilm mit dem Titel „Virunga ohne Fossilien“ produziert. Der Film beleuchtet die Risiken der Ölexploration im Virunga-Nationalpark und der lokalen Bevölkerung: