Lesetipp/Focus/Südafrika: Wo Lawrow ein „lieber Freund“ ist und Putin seine Waffen testen darf

Gemeinsames Militärmanöver geplant – „Lieber Freund Lawrow“ – die unheimliche Russland-Allianz der Südafrikaner: Südafrika bezeichnet sich im Ukraine-Krieg als neutral. Doch schon bald soll ein gemeinsames Kriegsmanöver mit Russland dort stattfinden. Und Außenminister Sergej Lawrow sei ein „guter Freund“, heißt es aus Pretoria. Wie kommt es zu der ungewöhnlichen Verbindung der zwei Staaten?

Ausgerechnet rund um den Jahrestag des russischen Angriffskriegs in der Ukraine lädt Südafrika Kriegsschiffe aus Russland und China zu einem gemeinsamen Manöver ein. Die Übungen unter dem Namen „Operation Mosi“, was in der Sprache der Region Tswana, „Rauch“ bedeutet, sollen vom 17. bis 27. Februar vor der Stadt Durban abgehalten werden.

Lesen Sie HIER den Focus-Beitrag.