ECOWAS will Anti-Putsch-Armee für ihre Mitgliedsstaaten

Der amtierende Präsident der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), Umaro Mokhtar Sissoco Embaló, Präsident von Guinea-Bissau, kündigte am Donnerstag die baldige Schaffung einer Anti-Putsch-Truppe an. Umaro Mokhtar Sissoco Embaló sprach auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron, der das Land besuchte.

Er sagte: „Es gibt bereits ein Projekt zur Schaffung einer Anti-Putsch-Truppe auf dem Tisch der ECOWAS, über dessen Gründung wir gerade nachdenken“, und erklärte, dass „diese Einheit es allen ermöglichen wird zu verstehen, dass wir im 21. Jahrhundert leben und dass es unzulässig und inakzeptabel ist, Staatsstreiche zu verüben“.

Er fügte hinzu: „Man soll nicht denken, dass es ein Fast Track ist, um an die Spitze des Staates zu gelangen. Es gibt Verfahren, um Staatsoberhaupt zu werden. Wir müssen alle Republikaner sein. Das Volk hat das Recht, die Führer zu bestrafen, aber nicht mit Militärputschen“.

Macron begrüßte die Initiative und meinte, dass „dies ein äußerst wirksames Instrument zur Bekämpfung von Destabilisierungen ist, die in der Region aufgetreten sind, wo militärische Gruppen manchmal die Schwächung des Staates ausgenutzt haben, um die Macht zu übernehmen. Das ist es, was von der ECOWAS erwartet wird“.

Er versicherte außerdem, dass „Frankreich seine Rolle in der Region im Dienste legitimer souveräner Staaten fortsetzen wird. Denn wir sehen es als unsere Aufgabe an, dabei zu helfen, den Kampf gegen den Terrorismus erfolgreich zu führen und eine stabile Entwicklung und Ausbildung der Jugend in diesem Teil des afrikanischen Kontinents zu ermöglichen“.

Schließlich kündigte Embaló eine baldige Mission in Bamako an, die von seinem Außenminister angeführt werden soll, um die Junta zu treffen. Das Ziel sei es, mit „unseren malischen Brüdern zu sprechen, und ich denke, dass wir zu einer Einigung kommen werden, denn es ist sehr wichtig, dass wir den Übergang in Mali, Burkina Faso und Guinea Conakry beenden“. (Quelle: info241)