Eine Meinung aus Afrika: Die Covax-Initiative zur Covid-19-Impfung in Afrika ist ein vergiftetes Geschenk!

„Die Covax-Initiative scheint eine Falle für afrikanische Länder zu sein“, schreibt die Zeitung Lefasonet aus Burkina Faso. „Mit dem Ziel, mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt den Zugang zum Impfstoff Covid-19 zu ermöglichen, ist die Initiative ein Danaergeschenk für die afrikanische Wirtschaft. Unkontrollierbare Nebenwirkungen, Sorgen über die Todesfälle von Menschen, die den Impfstoff in Europa erhalten haben sollen, sorgen für Verwirrung in der Bevölkerung gesorgt. Afrika befindet sich an einem Scheideweg.

Die Covax-Initiative wird die afrikanischen Volkswirtschaften auf Trab bringen. Zur Erinnerung: Covid-19 Vaccines Global Access, abgekürzt COVAX, ist eine globale Initiative für den gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen unter der Leitung von UNICEF, Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization), der Weltgesundheitsorganisation, der Coalition for Innovations in Epidemic Preparedness mit dem Segen der Europäischen Union und Frankreichs. Über 6 Milliarden Dollar wurden bereits mobilisiert.

Führen wir mal sehr einfache logische Analyse durch.

Um eine Herdenimmunität in einer bestimmten Bevölkerung zu erreichen, müssen laut WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus 80 % dieser Bevölkerung geimpft sein. Zum Beispiel hat die Elfenbeinküste 554.000 Dosen Impfstoff von AstraZeneca bestellt (eine Zahl, die von Minister Sidi Tiémoko Touré, dem ehemaligen Sprecher der ivorischen Regierung, genannt wurde) für eine Bevölkerung, die auf mehr als 25 Millionen Menschen geschätzt wird. Die Impfung betrifft vor allem Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Verteidigungs- und paramilitärische Kräfte sowie Menschen über 60 Jahre. Dies sind mehr als zwei Millionen Menschen.

Danach wird es die Altersgruppe von 18 bis 49 Jahren betreffen, so der Generaldirektor für Gesundheit, Mamadou Samba. Diese Altersgruppe macht fast 15 Millionen Menschen aus. 80% der 25 Millionen machen 20 Millionen Menschen aus. Wenn zwei Dosen verabreicht werden sollen, müssen durchschnittlich 40 Millionen Dosen bestellt werden. Geschätzte Kosten für die erste Phase: 104,217 Milliarden FCFA. Stellen Sie sich vor, wie viel es die Elfenbeinküste kosten wird, 20 Millionen Menschen zu impfen, wobei mehr als 40 Millionen Dosen bestellt werden müssen.

Das Budget des Gesundheitsministeriums für 2021 beträgt mehr als 414 Milliarden FCFA. Nehmen wir an, dass das Gesundheitsbudget der Elfenbeinküste die Kosten tragen kann (klopfen wir auf Holz), ist es nicht sicher, dass die Impfstoffe angesichts der auf den europäischen Märkten festgestellten Engpässe verfügbar sein werden. Als Sahnehäubchen hat die Europäische Union gerade den Export von Impfstoffen für einen Zeitraum von sechs Wochen ab dem 25. März 2021 blockiert. Was passiert in diesem Fall mit denjenigen, die die erste Dosis erhalten haben, ohne die zweite bekommen zu haben?

Nach Angaben von Astrazeneca wird die Wirksamkeit von 76 % erreicht, wenn der Proband beide Dosen erhält. Es sei darauf hingewiesen, dass erst kürzlich, am 24. März 2021, die Wirksamkeitsrate, die bei 79 % lag, nach der in Europa festgestellten Welle von Nebenwirkungen nach unten korrigiert wurde. Außerdem müssen die beiden Dosen im Abstand von zwei Wochen und 21 Tagen verabreicht werden. Die Schlussfolgerung ist klar: Es ist, als würde Big Pharma mit dem menschlichen Leben Lotto spielen.

Was tun?

Geduld haben. Es gibt kein Problem ohne Lösung. Das Beispiel der Elfenbeinküste gilt für alle afrikanischen Länder, die „Ja“ zur COVAX-Initiative gesagt haben. Im Senegal zum Beispiel schwanken die Kosten des Programms, je nach gewähltem Impfstoff und den Zusatzprodukten wie Spritzen, zwischen 20 Milliarden (30 Millionen Euro) und 380 Milliarden F CFA (580 Millionen Euro), so der nationale Direktor für Prävention, Dr. Abdoulaye N’Diaye. Eine schwindelerregende Summe. In der Elfenbeinküste werden die Gesamtkosten des Einsatzplans für die erste Runde dieses Impfstoffs auf 104,217 Mrd. CFA-Francs geschätzt, davon 86,27 Mrd. CFA-Francs für den Kauf von Impfstoffen und Betriebsmitteln und 17,94 Mrd. CFA-Francs für Betriebskosten, heißt es in einer von der African Press Agency (APA) zitierten Mitteilung.

Alle afrikanischen Länder, die sich der Initiative angeschlossen haben, werden Milliarden zahlen, um Impfstoffe für eine Bevölkerung zu erwerben, die gegen die Ausbreitung des Virus resistent ist – im Gegensatz zu dem von der WHO und anderen wissenschaftlichen Experten vorhergesagten Hekatomben. Denn trotz der zweiten Welle hat Afrika noch nicht die 100.000-Todesfälle-Marke überschritten, während die Vereinigten Staaten bis zum 17. März 2021 mehr als 500.000 Todesfälle zu verzeichnen haben. Und trotz der Verabreichung von über 85 Millionen steigen die Infektionsfälle im Land von Uncle Sam weiter an.

In einer Kombination aus Zensur und Druck gegen Impfgegner befragte ein Ausschuss des US-Kongresses und des Handelsministeriums die CEOs von Facebook, Twitter und YouTube. Als Folge dieses Interviews wurde eine Zensur gegen alle Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Kritik an Impfstoffen auf diesen Plattformen eingeleitet.

In Afrika wurden bis zum 17. März 2021 14 Millionen Dosen Impfstoff von AstraZeneca an 23 afrikanische Länder geliefert. Ein Tropfen auf den heißen Stein bei einer geschätzten Bevölkerung von 1 Milliarde 357 Millionen 29 Tausend Menschen.

Afrikas Lösung liegt darin, einen eigenen Impfstoff und eine Behandlung gegen die Krankheit zu entwickeln, indem man afrikanischen Forschern die Mittel zur Verfügung stellt. Wenn die von der Covax-Initiative bereitgestellten Mittel für den Kauf von Impfstoffen afrikanischen Forschern zur Verfügung gestellt werden, wirken sie Wunder. Daher ist es angebracht, den obersten Behörden von Burkina Faso zu gratulieren. Sie haben sich dafür entschieden, sich auf die Forschung zu konzentrieren, anstatt diesen Impfstoff zu kaufen.

Für ein Land, das im Vergleich zu den Schäden, die durch Malaria und Armut verursacht werden, sehr widerstandsfähig ist (etwa hundert Todesfälle), kann man sagen, dass der Impfstoff für Burkina Faso kein Notfall ist, geschweige denn für Togo oder Ruanda. Ironischerweise werden in Paul Kagames Land diejenigen, die sich impfen lassen, gebeten, eine Verpflichtung zu unterschreiben, die Impfstoffhersteller im Falle von Nebenwirkungen nicht zu verklagen.

Pfizer bereitet eine 3. Dosis vor, und Novavax wird im Mai eintreffen

Exklusiv im amerikanischen Sender NBC kündigte der Chef von Pfizer, Albert Bourla, im Februar 2021 die bevorstehende Freigabe einer 3. Dosis des Impfstoffs gegen Covid-19 an. Und diese Dosis wird jährlich verabreicht. Wenn die beiden Dosen wirksam waren, warum eine 3.? Zur Erinnerung: An dem Tag, an dem Pfizers Impfstoff von der US-Arzneimittelbehörde die „Notfall“-Zulassung erhielt, verkaufte das Unternehmen Aktien im Wert von 5,6 Millionen Dollar an der Börse.

Moderna, die andere Firma, die es gar nicht gab, wird in diesem Jahr 18 Milliarden Dollar Umsatz machen. Zu allem Überfluss wird eine neue Firma namens Novavax im Mai 2021 einen gleichnamigen Impfstoff auf den Markt bringen. Man rechnet damit, bis Ende des Jahres 100 Millionen Dosen zu verkaufen und hat bereits mehr als 1,9 Billionen Aktien an der Börse abgesetzt.“ (Quelle: Lefaso.net)