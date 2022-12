Erdogan: „Unsere Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika sind fair und ausgewogen“

Wir bemühen uns, unsere Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika fair und ausgewogen (…) auf einer Win-Win-Basis zu entwickeln“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der gestern eine gemeinsame Pressekonferenz mit seinem senegalesischen Amtskollegen Macky Sall, der sich zu einem Arbeitsbesuch in der Türkei aufhielt, veranstaltete.

Erdogan erinnerte an seinen produktiven Besuch in Dakar im Februar 2022, bei dem das neue Gebäude der türkischen Botschaft in Dakar eingeweiht wurde, und fügte hinzu: „Das Handelsvolumen ist 2022 im Vergleich zu 2021 um 42% gestiegen, von 380 auf 540 Millionen US-Dollar.“

Erdogan versicherte, dass der Handel mit Senegal in allen Bereichen wachsen werde, und betonte, dass sein Land immer an der Seite des senegalesischen Volkes stehen werde.

Der senegalesische Präsident Macky Sall lobte seinerseits die türkischen Bemühungen Tund erklärte, dass die weltweite Nahrungsmittelkrise mit der Unterzeichnung des Schwarzmeer-Getreideabkommens abgewendet worden sei. (Quelle: al24news)

Na dann, auf weitere gute Zusammenarbeit – Ironie off.