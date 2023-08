Erklärung des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union zur Lage in Äthiopien

Addis Abeba: Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, S.E. Moussa Faki Mahamat, verfolgt die anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen in der Amhara-Region der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien mit großer Sorge.

Der Vorsitzende bekräftigt, dass die Afrikanische Union fest an der verfassungsmäßigen Ordnung, der territorialen Integrität, der Einheit und der nationalen Souveränität der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien festhält, um Stabilität im Land und in der Region zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang ruft er die Parteien nachdrücklich auf, die Kämpfe unverzüglich einzustellen und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Er appelliert ferner an die Parteien, in einen Dialog einzutreten, um eine friedliche Lösung zu erreichen, und bekräftigt die anhaltende Bereitschaft der Afrikanischen Union, eine inneräthiopische Initiative zur Förderung von Frieden und Stabilität zu unterstützen. (AU)