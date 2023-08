Afrika kann laut UNCTAD zu einem führenden Fertigungsstandort für technologieintensive Industrien werden

Mit seinem Reichtum an natürlichen Ressourcen und einem schnell wachsenden Verbrauchermarkt hat der afrikanische Kontinent eine historische Chance, in die globalen technologischen Lieferketten einzudringen, so eine in Genf ansässige UN-Organisation.

Ob Automobil, Telefon oder Photovoltaik – Afrika kann so zu einem führenden Fertigungsstandort für technologieintensive Industrien und zu einem wichtigen Glied in den globalen Lieferketten werden, erklärte die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) in ihrem Bericht 2023 über die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika.

Der enorme Reichtum an wichtigen Mineralien und Metallen in Afrika, wie Aluminium, Kobalt, Kupfer, Lithium und Mangan, macht den Kontinent zu einem attraktiven Ziel für die verarbeitende Industrie. Zumal die jüngsten Umwälzungen durch Handelsturbulenzen, geopolitische Ereignisse und eine unsichere Konjunkturlage die Hersteller zwingen, ihre Produktionsstandorte zu diversifizieren.

Laut UNCTAD ist Afrika aufgrund des Überflusses an Ressourcen, die für die globale Tech auf dem Kontinent unerlässlich sind, und des Wachstums eines lokalen Verbrauchermarktes ein relevanter Standort für die Errichtung von Produktionsstätten, insbesondere für den Markt für Autoteile, Smartphone-Batterien, grundlegende Medikamente und Photovoltaikanlagen.

Beispielsweise war die Demokratische Republik Kongo (DRK) im Jahr 2022 mit 1,8 Millionen metrischen Tonnen der größte Kupferproduzent in Afrika – und über die Exploration und den Abbau hinaus ist das Land ein potenzielles Ziel für die Veredelung von Metallprodukten für die Elektrofahrzeugindustrie.

Wie im Fall der Demokratischen Republik Kongo ist Afrikas erster Trumpf, um in diesen Bereichen Fuß zu fassen, laut UNCTAD sein Boden. Der Kontinent beherbergt knapp die Hälfte der weltweiten Kobalt- und Manganreserven – zwei Metalle, die beispielsweise für die Herstellung von Elektrobatterien von entscheidender Bedeutung sind -, aber auch eine bedeutende Produktion anderer lebenswichtiger Materialien: Silber, Titan, Nickel, Lithium, Graphit usw.

Um die Bedeutung des afrikanischen Bodens zu verdeutlichen, erinnert der Bericht daran, dass der Bau einer Fabrik zur Herstellung von 10.000 Tonnen Precursor [ein wesentlicher Bestandteil der Batterieherstellung] beispielsweise in der Demokratischen Republik Kongo 39 Millionen US-Dollar kosten könnte. „Das ist dreimal weniger als für eine ähnliche Fabrik in einem Land, das nicht über die erforderlichen natürlichen Ressourcen verfügen würde“, so der Bericht.

Um eine solche Entwicklung zu fördern, müssten die afrikanischen Länder jedoch bessere Bergbauverträge und Explorationslizenzen für die Metalle erhalten, die in Hightech-Produkten und Lieferketten verwendet werden. Dies würde die heimischen Industrien stärken, da lokale Unternehmen in die Lage versetzt würden, die benötigten Komponenten zu entwerfen, zu kaufen, herzustellen und zu liefern.

Die Position in den Lieferketten stärken

Darüber hinaus bietet Afrika auch Vorteile wie jüngere, technologiebewusste und anpassungsfähige Arbeitskräfte und eine wachsende Mittelschicht, mit einer steigenden Nachfrage nach anspruchsvolleren Waren und Dienstleistungen bekannt ist.

„Dies ist der Zeitpunkt für Afrika, seine Position in den globalen Lieferketten zu stärken, da die Diversifizierungsbemühungen fortgesetzt werden. Es ist auch eine Gelegenheit für den Kontinent, seine aufstrebenden Industrien zu stärken, das Wirtschaftswachstum zu fördern und Arbeitsplätze für Millionen von Menschen zu schaffen“, sagte Rebeca Grynspan, Generalsekretärin der UNCTAD.

Die UNCTAD versichert auch, dass das Setzen auf technologische Lieferketten einen Multiplikatoreffekt auf die Beschäftigung haben kann. Die Löhne auf dem Kontinent liegen derzeit bei mindestens 220 US-Dollar pro Monat, während sie in Nord- und Südamerika im Durchschnitt 668 US-Dollar betragen.

Darüber hinaus würde eine stärkere Integration in die globalen Lieferketten auch die afrikanischen Volkswirtschaften diversifizieren und ihre Widerstandsfähigkeit gegen künftige Schocks erhöhen.

Der Ausbau der Energieversorgungsketten in Afrika ist auch eine Chance, die Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen. Derzeit sind nur etwa 2% der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien für Afrika bestimmt.

Finanzierung von Lieferketten um 40% gestiegen

Dem Bericht zufolge wird der Wert des afrikanischen Marktes für die Finanzierung von Lieferketten zwischen 2021 und 2022 um 40% auf 41 Milliarden USD steigen. Dies ist jedoch nicht genug. Der Kontinent kann mehr Geld mobilisieren, indem er die Hindernisse für die Finanzierung von Lieferketten beseitigt, darunter regulatorische Herausforderungen, die Wahrnehmung hoher Risiken und unzureichende Kreditauskünfte.

Der Bericht ist ein Aufruf an die afrikanischen Staats- und Regierungschefs, sich zusammenzuschließen und die richtigen Regelungen und Infrastrukturen zu schaffen, damit Investoren entscheiden, ob sie den Schritt wagen sollen. „Wir fordern die afrikanischen Länder nachdrücklich auf, sich nicht auf die „bloße“ Lieferung von Rohstoffen festzulegen, was zu einer sehr geringwertigen Integration in die globalen Lieferketten führt“, schrieb Grynspan.

Inzwischen haben siebzehn afrikanische Länder, darunter Angola, Botswana, Ghana und Südafrika, bereits Regelungen umgesetzt, um das Wachstum der lokalen Lieferketten zu unterstützen und den Technologietransfer zu fördern.

Auf der anderen Seite betont die UNCTAD die Notwendigkeit eines Schuldenerlasses, um den afrikanischen Ländern Haushaltsspielraum für Investitionen in die Stärkung ihrer Lieferketten zu verschaffen, da sie im Durchschnitt viermal so viel für Kredite zahlen wie die USA und achtmal so viel wie die europäischen Volkswirtschaften.

Anzumerken ist, dass das BIP des afrikanischen Kontinents von 4,5 % 2021 auf 3,7 % 2022 gesunken ist.