Erstes „afrikanisches Dorf“ in Russland gegründet: „Um besser für Afrika zu werben“

Etwa 50 km von Moskau entfernt wurde ein afrikanisches Dorf gegründet. Es ist das erste von etwa 30 Dörfern, die im Zuge der Stärkung der Beziehungen zwischen Moskau und dem afrikanischen Kontinent gegründet werden sollen, sagt Auguste Aimontché, Direktor des Afrikahauses in Moskau und Leiter der Agentur AfroInvest, gegenüber Sputnik Africa.

Etwa 30 afrikanische Dörfer wie das am 4. August in der Region Twer, etwa 50 km von Moskau entfernt, gegründete werden in einigen Jahren in Russland entstehen, um für Afrika zu werben und den russisch-afrikanischen Handel zu fördern, sagte Aimontché.

„Wir werden in einem Zeitraum von fünf Jahren 30 afrikanische Dörfer in der Russischen Föderation bauen. Das werden touristische Zentren sein, in denen der Großteil unserer russischen Landsleute eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, was Afrika ist, was afrikanisch ist, wie die afrikanische Gastronomie aussieht und – warum nicht – auch alles, was mit Safari zu tun hat“, sagte er.

Nach Ansicht des Beniners, der seit 37 Jahren in Russland lebt, wird dieses Großprojekt dazu beitragen, „ein kleines Stück afrikanische Atmosphäre durch diese Dörfer“, die derzeit entstehen, auf russischem Boden zu verbreiten.

Was ist ein afrikanisches Dorf in Russland?

Das afrikanische Dorf in der Region Twer, für das vor einigen Tagen der Grundstein gelegt wurde, heißt Poretschje“, erklärt Aimontsche. Es wird eine Fläche von 300 Hektar haben.

„Es gibt eine kleine Käsefabrik, in der die Menschen auch lernen werden, wie man russischen Käse in Afrika probiert und wie man mit Afrikanern gemeinsam isst“, sagte er.

Laut Aimontché werden die zukünftigen afrikanischen Dörfer Hotels und Restaurants beherbergen, die für die afrikanischen Kulturen werben. Es werde keine „Dorfbewohner in diesem Sinne“ geben, sondern „Gemeinden von Afrikanern, die sich in diesen Dörfern aufhalten werden“.

„Das ist Teil dieses ganzen Aktionsprogramms […]. Es handelt sich um Tourismuszentren. Es kann kleine Hotels geben, Gastronomie […], landwirtschaftliche Standorte mit afrikanischen Kulturen, die an die klimatischen Bedingungen in Russland angepasst werden müssen“, erklärte er.

Für ihn ist das alles ein Austauschprojekt, „damit die Russen die Afrikaner besser kennenlernen können. Und vor allem, dass Afrika Russland besser kennenlernen kann“.

„Es gibt ein Problem des Informationsmangels. Man ist gezwungen, diese Art von Projekten zu schaffen, genug Projekte, damit sich Afrikaner und Russen durch Kultur, durch Bildung, durch Sport besser kennenlernen können“, erklärte er.

Abgesehen von dem Projekt mit 30 afrikanischen Dörfern führt das Afrikahaus in Moskau noch ein weiteres Projekt durch. Am 14. Juli wurde im Moskauer Gebiet in Anwesenheit der Botschafter der Demokratischen Republik Kongo und Äquatorialguineas ein weiteres kleines Dorf eingeweiht, das ein Safaripark sein wird. Russischen Medienberichten zufolge sollen dort eine afrikanische ethnografische Umgebung und touristische Einrichtungen geschaffen werden, darunter ein botanischer Garten und eine Afro-Farm, die Straußeneier und Süßigkeiten aus Kakaobohnen herstellen soll. „Wir werden versuchen, die Atmosphäre eines afrikanischen Safari-Dschungels auf russischem Boden zu schaffen“, fügte Aimontché hinzu.

Darüber hinaus arbeitet die russische Agentur AfroInvest an der Schaffung einer zuverlässigen Datenbank, um russische Investitionen in Afrika zu sichern. „Wir beraten uns derzeit intensiv mit mehreren afrikanischen Botschaften, die hier in der Russischen Föderation angesiedelt sind, um zunächst ihre Zustimmung einzuholen und genügend Informationen von den afrikanischen Investitionsagenturen in jedem afrikanischen Land zu erhalten“, erläuterte er.

An der feierlichen Grundsteinlegung für das erste afrikanische Dorf mit dem Namen Afroderevnia im Gebiet Tver nahmen Diplomaten und Leiter afrikanischer Gemeinschaften, Vertreter der regionalen Behörden, der Organisation Investment Russia und des Vertretungsbüros des African International Congress in Russland teil.