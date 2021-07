Eurowings erweitert Marokko-Streckennetz

Vor dem Hintergrund weiterer Reiseerleichterungen entspannt sich in Europa die Pandemie-Situation deutlich. Dies macht nicht nur Urlaubsreisen wieder möglich, auch viele in Deutschland lebende Menschen können ihre ausländische Heimat jetzt endlich wieder besuchen. Eurowings hat jetzt neben weiteren Urlaubszielen auch Verbindungen nach Marrakesch in Marokko neu aufgenommen.

Ab Köln/Bonn ist Marrakesch (ab 54,99€) im Südwesten Marokkos ab dem 12. Dezember dieses Jahres wieder erreichbar. Die fast 1000 Jahre alte Stadt wird jeweils am Sonntag mit einem Airbus A319 der Eurowings angeflogen.

Auch ab Stuttgart ist Marrakesch (ebenfalls ab 54,99€) wieder buchbar: Eurowings startet die Flugverbindung zum 5. Dezember dieses Jahres und fliegt ab Baden-Württemberg immer am Sonntag mit einem Airbus A319.

Alle neuen Strecken sind ab sofort buchbar – unter www.eurowings.com.