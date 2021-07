Stellenangebot: Hoffnungszeichen | Sign of Hope sucht Länderreferenten DR Kongo und Ruanda (m/w/d)

Hoffnungszeichen | Sign of Hope ist eine christlich motivierte Organisation für Menschenrechte, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Hoffnungszeichen engagiert sich von Konstanz aus weltweit für bedrängte und ausgebeutete Menschen.

Für das Referat Internationale Hilfe und Zusammenarbeit sucht die Organisation zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Länderreferent DR Kongo und Ruanda (m/w/d)

Sie unterstützen das Referat Internationale Hilfe und Zusammenarbeit in der Planung, Betreuung und Administration von nachhaltigen und vom BMZ geförderten Projekten in der Demokratischen Republik Kongo als auch in Ruanda. Schwerpunkt der vom BMZ-geförderten Projekte sind die Sektoren Ernährungssicherheit und WASH. Die Stelle ist in Vollzeit (40-Stunden-Woche) zu besetzen und ist zunächst auf zwei Jahre projektgebunden befristet. Dienstort ist Konstanz. Präsenz am Arbeitsplatz wird vorausgesetzt.

