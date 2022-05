Ex-Verteidigungsminister: Donald Trump wollte alle Botschaften in Afrika schließen

Laut Mark Esper, dem ehemaligen Verteidigungsminister von Donald Trump, soll Trump gefordert haben, alle US-Botschaften in Afrika zu schließen. Das Portal Politico veröffentlichte einen neuen Auszug aus „A Sacred Oath“, dem neuen Buch von Mark Esper, in dem der ehemalige Verteidigungsminister von Donald Trump die verrückten Ideen, die der ehemalige Präsident immer wieder propagierte, und die Bemühungen seines Umfelds, den Präsidenten davon zu überzeugen, vernünftigere Optionen zu verfolgen, darlegt. Eine dieser Ideen bestand darin, die US-Botschaften in Afrika zu schließen.

Trump hat seit seinem Eintritt in die Politik nicht viel Zuneigung für die Länder Afrikas gezeigt. Er ist dafür bekannt, dass er afrikanische Nationen während einer Einwanderungsdebatte im Jahr 2018 als „Scheißländer“ bezeichnete und damit einen Aufschrei auslöste. Michael Cohen, der ehemalige Anwalt und Fixer des ehemaligen Präsidenten, erzählte in seiner Zeugenaussage sowie in seinen eigenen Memoiren, dass Trump ihn einmal gefragt habe, ob er ein Land nennen könne, das von einem Schwarzen geführt werde und kein „Scheißland“ sei. Und natürlich hat Trump seine politische Karriere weitgehend auf der Idee aufgebaut, dass Barack Obama heimlich in Afrika geboren worden sei.

In dem am Montag von Politico veröffentlichten Auszug aus A Sacred Oath schreibt Esper, dass er versucht habe, dieser und anderen „wilden“ Ideen mit „Fakten, Daten und Argumenten“ zu begegnen, was Trump aber nur verärgert habe. Er merkt an, dass Trump auch einen „vollständigen Abzug der US-Streitkräfte aus Südkorea“ wollte, der Nation, die an die von Kim Jong-un geführte Diktatur grenzt, die Trump mehrfach gelobt hat.

Laut der New York Times schrieb Esper, Trump habe vorgeschlagen, dass die Black Lives Matter-Demonstranten, die vor dem Weißen Haus demonstrierten, erschossen werden sollten. Die Times berichtete einige Tage später, dass Trump angeblich Raketen in Mexiko abschießen wollte, um die „Drogenlabore“ zu zerstören.

Das CBS-Magazin 60 Minutes schickte Trump eine Liste mit Fragen zu Espers Behauptungen. Er antwortete, die meisten seien „Fake News“ und griff Esper als falschen Republikaner an, der „unfähig zur Führung“ sei.“ In seiner Antwort auf die Frage, ob er tatsächlich vorgeschlagen habe, Raketen auf Mexiko abzufeuern, enthielt er sich. „No comment“, schrieb der ehemalige Präsident. (Quelle: Rolling Stone)