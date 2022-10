Frankreich: Ein Ordner des Fußballvereins FC Nantes schlägt vor, „Afrika mit Atombomben auszuradieren“

Ein junger Mann, Ordner des FC Nantes, hat in mehreren Videos, die über soziale Netzwerke verbreitet wurden, absolut unerhörte Äußerungen zu Afrika gemacht, berichtet actu.fr .

In einem Video, das über Twitter verbreitet wurde, sagte er: „Ihr habt in Frankreich nichts zu suchen. Ich predige, und das schon seit mehreren Jahren, für die Löschung Afrikas von der Erdoberfläche. Schicken wir eine kleine Atombombe, um das alles auszuradieren“.

„Die afrikanischen Kinder sind die Terroristen von morgen“, fährt der junge Mann fort. Das afrikanische Land (!!!) hat auf dieser Erde nichts zu suchen. Warum werfen wir nicht mehrere Atombomben auf sie? Das würde ihnen guttun. Und es würde uns sehr guttun“.

In einem weiteren Video, das auf TikTok verbreitet wurde, greift der Ordner diesmal Menschen muslimischen Glaubens an. „Wenn es in Frankreich keine Muslime oder Menschen mit Migrationshintergrund gäbe, gäbe es keinen Terrorismus (…) Alles, was ich sage, meine ich auch so und ich stehe dazu.“

„Ein solches Verhalten ist inakzeptabel“

Von Fans angesprochen, reagierte der Verein schnell auf diese rassistischen und islamfeindlichen Äußerungen. „Der FC Nantes hat von den unangemessenen Handlungen dieses Herrn, der als Ordner für einen Dienstleister des Vereins arbeitet, Kenntnis genommen. Ein solches Verhalten ist inakzeptabel. Als Antwort auf seine Äußerungen, so der FC Nantes, habe er „die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um ihn nicht mehr im Stadion zu sehen“.