Frankreich: Präsidentschaftskandidat Zemmour will keine Ärzte aus Afrika mehr

Der rechtsextreme französische Kandidat Zemmour gibt weiterhin die Schwerpunkte seiner künftigen Amtszeit vor, falls er zum Präsidenten gewählt wird. In einer Sendung auf BFM TV sprach er die Problematik der Aufnahme von ausländischen Ärzten in Frankreich an. In dieser Hinsicht scheint der Kandidat eine klare Meinung zu haben, die sich gegen Ärzte aus Afrika richtet. Er begründete dies damit, dass die afrikanischen Länder ebenfalls Ärzte bräuchten.

Gibt es zu viele afrikanische Ärzte in Frankreich? In der politischen Sendung von BFM TV gaben die Moderatoren bekannt, dass 1200 algerische Ärzte von insgesamt 2000 verfügbaren Plätzen angenommen wurden. „Ich möchte dem ein Ende setzen… Man verzichtet auf die 1200 Ärzte und überlässt sie Algerien, das sie dringend braucht. Der marode Zustand der algerischen Krankenhäuser erfordert unbedingt, dass sie diese Ärzte behalten …“, sagte Eric Zemmour.

Zu der Frage, ob auch bulgarische und europäische Ärzte ausgeschlossen werden, sagte Zemmour, dass die Europäer willkommen seien, da sie sich im europäischen Raum bewegen könnten, während die anderen (sprich: die Afrikaner) Ausländer seien. (Quelle: lanouvelletribune.fr)

Zur Erinnerung: Zemmour hatte kürzlich Migranten als „Diebe, Mörder und Vergewaltiger“ bezeichnet. Ein Pariser Gericht verurteilte ihn im Januar wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro.