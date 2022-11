Französischer Historiker zum Thema Russland und Afrika: eine Erklärung, die es in sich hat

In einem russischen Zeichentrickfilm in französischer Sprache, der in zentralafrikanischen Kinos gezeigt wurde, geht es um einen Löwen – gemeint ist Afrika -, der von Hyänen – gemeint sind die westlichen Länder – angegriffen wird. Dann kommt der russische Bär ins Spiel, der dem König des Dschungels hilft, die Ordnung der Dinge wiederherzustellen, d.h., den Respekt, den man dem Löwen schuldet. Die Allegorie wurde von den begeisterten Zuschauern gut verstanden, schreibt der französische Historiker Berbard Lugan in „Afrique Réelle“. Der Artikel wurde von dem bretonischen Magazin Breizh-Info übernommen.

So verdrängt Russland durch die bedenkenlose Unterstützung der starken Mächte, die in Afrika als einzige respektiert und geachtet werden, nach und nach den Westen. Dies ist umso leichter, als die Afrikaner das demokratisch-moralische Diktat satthaben, das ihnen vorgaukelt, ihre Natur zu ändern. Sie haben genug von den Verrücktheiten der „Gender-Theorie“ und den pathologischen LGBT-Wahnvorstellungen, die zu den gesellschaftlichen „Werten“ eines Westens geworden sind, der jeden Bezug zur natürlichen Ordnung verloren hat. „Aus diesem Grund unterstützt die Mehrheit der Menschheit das Vorgehen Russlands in der Ukraine“, wie General Muhoozi Kainerugaba, der Sohn des ugandischen Präsidenten Museveni, erklärte. „Putin hat absolut Recht“.

Dies gilt umso mehr, als die russische Politik kein Alibi für die Fata Morgana der Entwicklung hat. Russen und Afrikaner wissen sehr wohl, dass es unmöglich ist, einen Kontinent, dessen Bevölkerung bis 2030 von 1,2 Milliarden auf 1,7 Milliarden Menschen anwachsen wird und in dem jährlich mehr als 50 Millionen Menschen geboren werden, nach westlichen Maßstäben zu „entwickeln“. Und dass die westlichen demokratischen Prinzipien, um diese Menschenmassen zu regieren, sowohl funktionsunfähig als auch krisenbildend sind.

In Wirklichkeit ist Wladimir Putin in Afrika erfolgreich, weil er genau das Gegenteil des demokratischen Diktats getan hat, das François Mitterrand dem Kontinent 1990 auf der Konferenz von La Baule auferlegt hatte. Dieses Diktat hat zu einem endlosen Chaos geführt, denn da Wahlen in Afrika ethnische Umfragen in Lebensgröße sind, führen sie automatisch zu ethnischer Wahlmathematik. Daraus resultiert die ständige Krise. Da die weniger zahlreich vertretenen Völker von der Macht ausgeschlossen sind, erkennen sie sich entweder nicht in den Staaten wieder oder erheben sich gegen sie. Ganz im Gegensatz dazu ist Russlands Afrikapolitik weit entfernt von ideologischen Schwaden und orientiert sich an der Realität, an den Streitkräften, die die Kreise der wahren Macht bilden.

Und während die NATO ihre Figuren gegen Russland vorschiebt, indem sie neue Mitgliedschaften oder Beitrittsgesuche in Nordeuropa erwirkt, bewegt Moskau seine Figuren in Afrika gegen den Westen, indem es mit den meisten Ländern des Kontinents Militärabkommen abschließt.

Was Frankreich betrifft, so hat es sich aufgrund der Nichtigkeit seiner Führung und ständiger kolossaler politischer Fehler, die ich in den mehreren Ausgaben von Afrique Réelle immer wieder aufgezeigt habe, ganz allein aus dem Kontinent verdrängt. Dies gilt umso mehr, als es sich, da es sich vollständig der NATO, also den USA, unterworfen hat, den russischen Interessen feindlich gegenübersteht, insbesondere in Libyen, Syrien, Weißrussland und heute in der Ukraine. In Afrika gibt Moskau Frankreich also gewissermaßen „das Wechselgeld“ zurück …