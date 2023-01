Fußball / African Nations Cup 2025: Jeune Afrique weiß bereits, wo die Spiele stattfinden werden

Laut dem panafrikanischen Medium Jeune Afrique (JA) hat die Afrikanische Fußballkonföderation (CAF) den Austragungsort für den African Cup of Nations (CAN) 2025 ausgewählt. Fünf Länder hatten sich um die Ausrichtung beworben, Guinea wurde zurückgezogen, da es „nicht bereit“ war. Die vier Bewerbungen, darunter eine gemeinsame, stammen von Marokko, Algerien, Sambia und dem Zweiergespann Nigeria-Benin.

Jeune Afrique glaubt zu wissen, wo das CAF-Turnier 2025 stattfinden wird: „Unseren Informationen zufolge wird die CAN 2025 in Nordafrika stattfinden, also in Marokko oder Algerien“, so das Magazin in einem Artikel, der am 18. Januar auf seiner Website veröffentlicht wurde.

Unter Berufung auf Quellen innerhalb des kontinentalen Fußballverbandes erklärt die Wochenzeitung, dass „die CAN 2022 in Kamerun stattfand und die Ausgabe 2024 an der Elfenbeinküste ausgetragen wird. Die CAF möchte daher auf Abwechslung setzen und das nächste Turnier in Nordafrika ausrichten, selbst wenn sie für 2027 ein Land südlich der Sahara wählen würde“.

Jeune Afrique fügt hinzu, dass „die CAF auch die nordafrikanische Option bevorzugt, da Algerien und Marokko über alle notwendigen Infrastrukturen verfügen, um eine Endrunde mit 24 Mannschaften auszurichten, und sie sich weniger als zwei Jahre vor der CAN 2025 nicht an ein Land binden möchte, das die Anforderungen nicht erfüllt“.

Ein weiteres Argument, das JA anführt, waren die klimatischen Bedingungen in einigen afrikanischen Ländern südlich der Sahara in den Monaten Juni und Juli. „Die Entscheidung für ein Land in Subsahara-Afrika würde die CAF dazu zwingen, die CAN 2025 in den Januar und Februar 2026 zu verlegen“, so die Quelle von Jeune Afrique.

Durch die Vergabe der Ausrichtung der CAN 2025 an ein nordafrikanisches Land versucht die CAF auch, Konflikte mit europäischen Vereinen zu vermeiden, die „die mehrwöchige Abwesenheit ihrer Nationalspieler mitten in der Saison kritisch sehen“.

Das Rennen um die Ausrichtung des afrikanischen Großereignisses im Jahr 2025 dürfte also zwischen den beiden Nachbarn Marokko und Algerien ausgetragen werden.

Die Entscheidung soll, wenn sich nicht in letzter Minute etwas ändert, am 10. Februar am Rande der Vereinsweltmeisterschaft Marokko 2022 (1. bis 11. Februar) fallen.