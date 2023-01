Südafrika / Video: 1800 „Soldaten-Enten“ ersetzen Pestizide

Das Experiment wird seit Jahren auf einem Weingut in Stellenbosch durchgeführt. In der südafrikanischen Stadt in der Provinz Westkap ersetzen Enten effektiv Pestizide. Sie werden eingesetzt, um die Weinstöcke von allen Schädlingen zu befreien.

Wir befinden uns in Südafrika, in der Stadt Stellenbosch. Genau genommen in einem Weinberg, der sich über mehrere Hektar erstreckt, dem Vergenoegd Löw The Wine Estate. Hier wird seit 1696 Wein produziert. Eine Besonderheit zieht jedoch immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Die Anwesenheit von indischen Laufenten, die Insekten, Würmer und Schnecken jagen. Kurz gesagt, alle Tiere, die das normale Wachstum der Rebstöcke behindern könnten.

Das Weingut Vergenoegd Löw The Wine Estate begann in den 1980er Jahren mit Enten zu experimentieren. Dabei orientierte man sich an einer Praxis, die von asiatischen Reisfeldern bekannt ist. Heute gibt es 1800 „Soldatenenten“, die ihre Aufgabe mit bemerkenswerter Effizienz erfüllen und den Stolz ihrer Besitzer darstellen.

Der Nutzen von Pestiziden in der Landwirtschaft ist unbestritten, doch ihre Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesundheit und die Tiere sind ebenso groß und schädlich: Verschmutzung von Oberflächen- und Grundwasser, Luftverschmutzung, Verbreitung verschiedener Krankheiten wie Krebs, Unfruchtbarkeitsprobleme etc. In Anbetracht dieser Risiken sollten alle alternativen Methoden zu Pestiziden gefördert werden. Die Förderung einer biologischen Landwirtschaft ist die Lösung, um die negativen Auswirkungen von Pestiziden zu reduzieren.

Die pestizidfreie Methode, die auf dem Weingut Vergenoegd Löw The Wine Estate entwickelt wurde, ist eine Lösung, die von der Natur selbst angeboten wird, um sich selbst und alles, was sie ausmacht, zu schützen. Die Inhaber sind bereit, Enten an andere Weinbauern zu verkaufen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die Methode selbst auszuprobieren.

