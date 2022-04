Fußball/Afrikacup-Qualifikation CAN 2023 in der Côte d’Ivoire: Gruppenzusammensetzung steht

Die Mannschaften, die an den Ausscheidungsspielen für den Afrikanischen Nationen-Cup TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023™ teilnehmen, kennen jetzt ihre Gegner, nachdem die Auslosung am Dienstagabend in Johannesburg/Südafrika stattfand.

Die „special guests“ der Ziehung, nämlich Salomon Kalou von der Elfenbeinküste und Lucas Rabede von Südafrika, werteten den bunten Abend in den Studios des Fernsehsenders SuperSport auf. Sie assistierten dem Competition-Direktor der CAF, Samson Adamu, bei der Ziehung.

In den Qualifikationsrunden stehen große Begegnungen auf dem Programm. Vor allem in der Gruppe D mit Ägypten, Guinea, Malawi und Äthiopien oder in der Gruppe K mit Marokko, Südafrika, Simbabwe und Liberia.

Das Gastgeberland Côte d’Ivoire/Elfenbeinküste wird in Gruppe H gegen Sambia, die Komoren und Lesotho spielen.

Der amtierende Afrikameister Senegal wird gegen Benin antreten, das die Ausgabe 2021 verpasst hat. In Gruppe L befinden sich außerdem Mosambik und Ruanda.

Die Playoffspiele werden im Juni dieses Jahres beginnen. (cafonline, Text und Foto)