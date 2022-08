Gabun: Afrikanische Klimawoche in Libreville im Vorfeld von COP27

In der gabunischen Hauptstadt Libreville finden seit dem gestrigen Montag Beratungen der afrikanischen Zivilgesellschaften und Staatsoberhäupter statt, um die Position der afrikanischen Staaten vor der COP27, die im November in Ägypten stattfinden soll, präzise auszuarbeiten. Die Afrikanische Klimawoche 2022 (ACW) wird bis zum 2. September fortgesetzt.

Die Afrikanische Klimawoche 2021 in Uganda hatte 4500 Teilnehmer, darunter Regierungsvertreter, Unternehmer und Mitglieder der Zivilgesellschaft, zusammengebracht. UN Climate mit globalen Partnern wie dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der Weltbankgruppe sind neben der Afrikanischen Entwicklungsbank und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika ebenfalls an der Organisation beteiligt.

„Die Veranstaltung soll eine Dynamik vor der Vorkonferenz der COP27 in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und der COP27 in Ägypten schaffen“, heißt es in einer Erklärung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP). In diesem Rahmen, der Regierungen, den Privatsektor, Städte, indigene Gemeinschaften, Jugendliche und die Zivilgesellschaft zusammenbringen wird, soll über die „Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen Klimarisiken, die Beschleunigung des Übergangs zu einer emissionsarmen Wirtschaft und die Stärkung von Partnerschaften zur Lösung dringender Probleme“ gesprochen werden, so die gleiche Quelle.

Die Wahl Gabuns für diese Konferenz ist kein Zufall. Das Land mit weniger als 10 Millionen Einwohnern liegt inmitten des zentralafrikanischen Regenwaldes, der nach dem Amazonasgebiet als „zweite Lunge der Erde“ bezeichnet wird. Gabun war im Juni 2021 das erste afrikanische Land, das vom internationalen Fonds für seinen Beitrag zur weltweiten CO2-Absorption durch seine Programme zur Erhaltung seines Waldes, mit dem 90% seines Territoriums bedeckt sind, ausgezeichnet wurde. Libreville plädiert für die weltweite Einführung von „Biodiversitätskrediten“ nach dem Vorbild der CO2-Kredite.

Als „schwacher Verschmutzer“ ist der afrikanische Kontinent das erste Opfer der globalen Erwärmung und fordert auf allen Klimakonferenzen von den großen Verschmutzern (stark industrialisierte Länder), die Erhaltung der afrikanischen Biodiversität durch Finanzierungen zu kompensieren. Als erste Lunge des Kontinents hatte die Demokratische Republik Kongo, die am Rande der COP26 in Glasgow (Schottland) 10 Milliarden US-Dollar erwartete, lediglich eine Einigung über 500 Millionen US-Dollar für fünf Jahre erzielt.