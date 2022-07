Gabun: Besuch von Jeff Bezos versetzt Tourismussektor in Euphorie

„Jeff Bezos hält sich derzeit in Gabun auf. Der amerikanische Milliardär und CEO von Amazon hat unser Land ausgewählt, um einen Teil seines Urlaubs zu verbringen, zweifellos angetan von den Wundern, die die Natur in Gabun bereithält. Im Rahmen seines Aufenthalts machte der Geschäftsmann keinen Hehl aus seiner Bewunderung für die Umweltpolitik in Gabun, zu der er den Behörden gratulierte. Er wies auch auf das große touristische Potenzial der Schutzgebiete Gabuns hin. Eine wichtige Quelle des Wohlstands, so der Unternehmer, der offensichtlich weiß, wovon er spricht“, schreibt das Portal gabonreview.

Jeff Bezos wurde zusammen mit dem technischen Direktor der Nationalen Agentur für Nationalparks (ANPN) und einigen Umweltschützern im Loango-Nationalpark in der Provinz Ogooué-Maritime gesichtet, aber sein Aufenthalt sei rein touristisch motiviert, so eine Quelle gegenüber Gabonreview.

Es wird auch gemunkelt, dass ein Abendessen mit dem Präsidenten stattfinden könnte. „Eines ist jedoch sicher: Das touristische Potenzial Gabuns überzeugt auch außerhalb des Landes. Der Aufenthalt von Jeff Bezos ist zweifellos eine kostenlose Werbung, die auf den Tourismussektor sicherlich gute Auswirkungen haben wird“, träumt das Portal.

So wird es sein, denn ins All ist ja auch die halbe Menschheit geflogen, nachdem Bezos dort war.