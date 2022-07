Lesetipp/tagesschau: Nigerianische TikTokerin: „Habt ihr Autos in Afrika?“

Mit ihren sarkastischen Antworten auf Fragen voller Klischees räumt die nigerianische TikTokerin Charity Ekezie mit Vorurteilen über Afrika auf. Das brachte ihr mehr als eine Million Follower.

Charity Ekezie hat keine Lust mehr auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die keine Ahnung von Afrika haben. Und auf Geschichten, die in Europa oder den USA über den Kontinent kursieren. „Diese Kinder hören jeden Tag, dass wir hier in Afrika nichts haben. Das wird ihnen seit Generationen gesagt. Die Mutter erzählt: Iss dein Essen auf, denk‘ doch mal an die armen Kinder in Afrika“, sagt die TikTokerin.

