Gabun/Covid-19: Kochtopfkonzerte als Protest gegen die Maßnahmen der Regierung

Am Mittwoch, dem 17. Februar, klapperten in mehreren Stadtteilen des Großraums Libreville ab 20 Uhr Küchenutensilien. Das Ziel dieser Bewegung, die einige Tage zuvor in den sozialen Netzwerken angekündigt wurde, ist es, Nein zu sagen zu den restriktiven Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen Covid-19, die nach Meinung vieler Gabuner ihre individuellen Freiheiten verletzen.

Es ist zweifellos ein Novum in der Geschichte Gabuns, dass diese Art von Demonstration organisiert wird. Empört über die Maßnahmen, die die Regierung im Rahmen der Strategie zur Bekämpfung des Coronavirus ergriffen hat, beschloss die gabunische Bevölkerung, ihren Frust friedlich auszudrücken, indem sie energisch auf Kochtöpfe und Pfannen einschlug.

Die in den sozialen Netzwerken gestartete Bewegung, mit Kochutensilien zu Hause Lärm zu machen, war ein Erfolg. „Wir haben die Nase voll von den Aktionen der Regierung. Wir leugnen die Existenz von Covid-19 nicht, aber diese Maßnahmen entsprechen nicht der Lebenswirklichkeit der Menschen“, sagte ein Bewohner des Viertels Plein Ciel im fünften Arrondissement von Libreville gegenüber dem Onlinemagazin Gabon Media Time.

Auch andere Städte im Land folgten dem Demoaufruf, und Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken kündigen an, dass diese Protestaktionen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.