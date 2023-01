Gabun: Dorfbewohner flüchten vor Elefanten

In Gabun fordert der Konflikt zwischen Mensch und Wildtier weiterhin Opfer. Neben der Verwüstung von Plantagen in der Provinz Haut-Ogooué dringen die Elefanten bis in die Dörfer vor. Die verängstigten Familien ziehen es vor, in die Städte zu fliehen. Dies beunruhigt die Hilfskommandanten, die eine Desertion der Dörfer in der Region befürchten.

In der Provinz Haut-Ogooué in Gabun werden Menschen, die vor Elefanten fliehen, in die Landflucht getrieben. In einem Brief, der am 9. Januar an den Präfekten des Sebe-Brikolo-Departements in Okondja in dieser Provinz gerichtet war, schlugen die Führungsgehilfen des Kantons Alarm wegen des Zusammenlebens von Menschen und Elefanten in ihrer Gegend. Laut dem Kantonschef und den Dorfchefs wird das Zusammenleben zwischen Menschen und Elefanten in diesem Teil des Landes immer schwieriger, zumal die Dickhäuter die Plantagen „gnadenlos verwüsten“ und „Tag und Nacht in aller Seelenruhe mitten ins Dorf zurückkehren“.

„Weil sie nichts mehr zu essen haben, haben einige Familien die Dörfer schon verlassen und sind in die Städte gezogen“, teilten die Hilfskommandanten mit. Die Vorsteher von etwas mehr als einem Dutzend Dörfern und Gruppierungen wollen, dass das Problem dringend gelöst wird, damit „die Landflucht gebremst wird, bevor alle Dörfer völlig veröden“. Ihren Worten zufolge besteht das Problem seit mindestens 2016, als die ersten Beschwerden an die Forstbehörden gerichtet wurden. Die Beschwerden eerfolgten erneut 2022, blieben aber „bis heute unbeantwortet“.

In seiner Rede an die Nation kündigte Präsident Ali Bongo an, dass ab 2023 ein Prozentsatz des Betrags aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften direkt für die Bekämpfung des Konflikts zwischen Mensch und Tier und insbesondere für die Aufstockung des Entschädigungsfonds für Elefantenopfer verwendet werden solle. (Quelle: gabonreview)