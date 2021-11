Gabun: Eltern geben ihrem Neugeborenen den Namen des Präsidenten Ali Bongo Ondimba Obame, um der Armut zu entkommen

Ein junges gabunisches Paar hatte eine ungewöhnliche Idee. Alain Obame und Pulchérie Nyangui beschlossen, ihr Neugeborenes Ali Bongo Ondimba Obame Ezekiel zu nennen. Auf Nachfrage des online-Magazins Gabonreview gab der Vater des Kindes an, warum er sein Kind so nennt. „Wir haben diese Entscheidung im Zusammenhang mit den Taten des Präsidenten der Republik im Lande getroffen. Außerdem hat das Staatsoberhaupt in seinem Leben sehr schwierige Zeiten durchgemacht. Um ihm Dank zu zollen, haben wir beschlossen, unseren Sohn Ali Bongo Ondimba Obame Ezekiel zu nennen“, erklärt Alain Obame.

Mit dieser Initiative hofft das Paar, dass das Staatsoberhaupt ihnen eine Audienz gewährt. Wenn das klappt, „werden wir ihm zuerst seinen Namensvetter vorstellen, denn wir sind Bantus. Dann erwarten wir alles vom Staatsoberhaupt“, sagte der Vater des Jungen. Das Paar, das in Bangos, PK10 in Libreville, lebt, hofft, der Armut zu entkommen. „Ich war im Rathaus von Libreville als Projektleiter beschäftigt. Ich wurde entlassen, als Léandre Nzué (der letzte Bürgermeister) ging. Seitdem bin ich arbeitslos und lebe im Elend“, so Alain Obame abschließend. Wird Ali Bongo, der sich derzeit im Ausland aufhält, für diesen Appell empfänglich sein? Warten wirs ab. (Quelle: gabonreview)