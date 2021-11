Jeff Bezos investiert 1 Milliarde Dollar in die Große Grüne Mauer in Afrika

Das 2007 ins Leben gerufene Projekt Große Grüne Mauer in der Sahelzone hat bereits fast die Hälfte der zugesagten Mittel zusammenbekommen und erhielt am Montag in Glasgow eine Zusage von Amazon-Gründer Jeff Bezos über 1 Milliarde Dollar. Die Große Grüne Mauer betrifft elf Staaten der Sahelzone, nämlich Burkina Faso, Senegal, Dschibuti, Eritrea, Äthiopien, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Sudan und Tschad.

Zur Erinnerung: Das Projekt hatte bereits auf dem One Planet Summit in Paris im Januar 2021 Auftrieb erhalten, was zu Finanzierungszusagen von rund 19 Milliarden Dollar führte. Wie der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen am Rande der COP26 in Glasgow erklärte, sind bereits 48 % der Mittel für dieses Projekt zur Wiederaufforstung eines riesigen Landstreifens, der sich durch 11 afrikanische Länder zieht, zusammengekommen.

Während des Treffens am Montag, den 1. November in Glasgow, an dem auch Prinz Charles und Jeff Bezos teilnahmen, erklärte letzterer, dass seine Stiftung „morgen eine Milliarde Dollar für die Wiederherstellung von Land, vor allem in Afrika, bereitstellen wird“. Wir haben Prinz Charles kontaktiert, und es war Prinz Charles, der wiederum Jeff Bezos kontaktiert hat“, sagte Emmanuel Macron vor der Presse. Für Macron besteht die Schwierigkeit darin, diese internationalen Mittel für all diese kleinen Projekte zusammenzubinden.

Zwanzig afrikanische Staatschefs nehmen derzeit am Glasgow-Gipfel teil, darunter der Kongolese Denis Sassou Nguesso, der Nigerianer Mohamed Bahzoum, der Mauretanier Mohamed Ould El Ghazouani, der Bissau-Guineer Umaro Sissoco Embaló, der Gabuner Ali Bongo, der Kenianer Uhuru Kenyatta, der Liberianer George Weah, der Ägypter Abdel Fattah Al-Sissi, der Nigerianer Muhammadu Buhari und der Ghanaer Nana Akufo Addo. (Quelle: financialafrik.com , Foto: Seattle City Council)