Gabun: Ex-Präsident Ali Bongo beendet Hungerstreik

Der ehemalige gabunische Präsident Ali Bongo hat seinen Hungerstreik beendet, wie RFI berichtet. Der ehemalige Staatschef hatte am 14. Mai aufgehört zu essen, um gegen die Behandlung seiner Frau Sylvia und ihres Sohnes Noureddin zu protestieren, die beide inhaftiert sind. Ihre Anwälte klagten über „Freiheitsberaubung“ und „Folter“. Ihre Angehörigen machen sich Sorgen um ihr Schicksal, da am Montag, den 1. Juli die Gerichtsferien beginnen.

Ali Bongo beendete seinen Hungerstreik bereits Ende Mai, kurz vor dem Besuch von Präsident Brice Oligui Nguema in Frankreich am 28. Mai. „Sein Umfeld hatte ihn angefleht, aufzuhören. Er hatte an Gewicht verloren und seine Mobilität hatte sich verschlechtert“, berichtete ein Vertrauter. Nach zwei Wochen ohne Nahrungsaufnahme soll der ehemalige Präsident bei guter Gesundheit sein, aber einer seiner ehemaligen Physiotherapeuten wurde gerufen, um ihn zu behandeln.

Eine gute Quelle spricht von einer möglichen Vereinbarung zwischen Ali Bongo und der Macht, da einige Tage später seine beiden Söhne Jalil und Bilal, die mit ihm in seiner Residenz lebten, Gabun verlassen konnten: sie befinden sich nun mit ihrer Tante Lea in London. „Sie werden psychologisch betreut, da sie misshandelt wurden und traumatisiert sind“, heißt es aus dem Umfeld.

Der Fall liegt bis zum 19. August ad acta

Ali Bongo ist somit noch mehr isoliert, während seine Frau und sein ältester Sohn weiterhin inhaftiert sind. „Die Gerichtsferien beginnen an diesem Montag. Die Untersuchungsrichterin wird bis zum 19. August abwesend sein, so dass in der Akte nichts passieren wird“, bedauert eine Quelle. Während dieser Zeit wird es also weder Anhörungen noch gerichtliche Handlungen geben. „Sie werden ihre Anwälte nicht sehen, obwohl wir wissen, dass sie sehr gestresst und demoralisiert sind“, sagte ein Bekannter und erinnerte daran, dass ihre Anwälte sie trotz eines Schreibens des Justizministers noch immer nicht im Gefängnis besuchen dürfen.

Die Ermittlungen gehen jedoch weiter. Die Moralprüfung und die Prüfung des Lebenslaufs waren im Gange und es wurde angenommen, dass das Verfahren bald abgeschlossen sein würde. Die Richterin wies jedoch darauf hin, dass noch einige Gegenüberstellungen und Anhörungen durchgeführt werden müssten.