Lesetipp/stern: Per Verordnung will die EU Bäume retten – erreicht beim Kaffeeanbau in Äthiopien aber das Gegenteil

Symbolbild

Ende des Jahres tritt die EU-Entwaldungsrichtlinie in Kraft. Die Verordnung soll auch verhindern, dass bei der Kaffee-Produktion Bäume abgeholzt werden. Bauern in Äthiopien werden aber vor schier unlösbare Probleme gestellt.

Asafa Munkura bahnt sich mühsam den Weg durch den dichten Bewuchs auf seiner Farm. Er schiebt die Blätter der Maispflanzen zur Seite, huscht zwischen Zuckerrohrstängeln und Bananenstauden hindurch, bis er im hinteren Teil des Feldes ankommt. Hier im Schatten alter Feigen- und Avocadobäume wachsen Kaffeebüsche, die er in den vergangenen 15 Jahren selbst gepflanzt hat. „Der Kaffee mag keine pralle Sonne, und schon gar nicht in dieser Höhe“, sagt der weißhaarige Mann. Seine Farm in der Region Sidama im Süden von Äthiopien liegt 1800 Meter über dem Meer.

