Gabun: Kein Scherz – Heilpraktiker heiratet 4 Frauen gleichzeitig!

In den sozialen Netzwerken war an diesem Wochenende die polygame Eheschließung von Mesmin Abessolo, einem Heilpraktiker aus Gabun, DIE Attraktion. Die Ankündigung der Eheschließung, die seit längerem im Netz kursierte, wurde zunächst für eine Fakenews gehalten, aber weit gefehlt: am 31. Juli heiratete der junge Mann in seiner Konzession in Libreville tatsächlich vier Frauen auf einmal. Vor einer großen Menschenmenge gab er ihnen unter dem polygamen Regime mit Gütertrennung das Ja-Wort. Die Zeremonie dieser „anderen Art“ von Ehe wurde vom vierten stellvertretenden Bürgermeister der gabunischen Hauptstadt Libreville, Édouard Karim Nziengui, zelebriert.

Die Geschichte ist umso verrückter, als der Mann bereits zivilrechtlich mit einer ersten Frau verheiratet ist und bereits sehr viele Kinder hat. Die Erstfrau fungierte auch als Trauzeugin, der der Bürgermeister am Ende dieser „Reality-Show“-Ehe die Dokumente übergab. „Es gibt immer noch starke Gabuner“, erklärte der Bürgermeister ironisch. „Es ist historisch und beispiellos, denn ich habe gerade die Vereinigung eines Mannes gefeiert, der eine Ehe mit vier Frauen eingeht. Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Herr bereits eine erste Ehe geschlossen hat und heute insgesamt 5 Ehefrauen hat. Die geplante Eheschließung hat die Debatte im Internet fast drei Monate lang angeheizt. Viele haben ihm nicht geglaubt, aber heute ist es geschehen und bringt all diejenigen zum Schweigen, die dachten, es handele sich um einen Schwindel oder eine Fehlinformation“, sagte er.

Christelle Abessolo, Erstfrau seit 2008, ist fröhlich und scheint nicht im Geringsten besorgt zu sein. „Sie hat ihre Rivalinnen mit offenen Armen empfangen“, meint ein Gast. „Es ist die Liebe, die aus meinem Herzen kommt, die Liebe, die ich für meinen Mann empfunden habe, die mich dazu gebracht hat, sie mit Liebe zu empfangen, weil Gott uns auffordert, einander zu lieben“, sagte sie und fügte über ihre Mitfrauen hinzu: „Wir sind Rivalinnen, aber wir leben wie Schwestern. Das Wort Rivalität hat es bei uns nie gegeben.“

Stolz auf seine Leistung sagte Herr Abessolo, der anstelle des traditionellen einen Kuss auf die Stirn jeder Frau drückte, sagte, er sei sehr zufrieden. „Ich fühle mich sehr wohl und sehr geehrt, weil ich meine Frauen so geehrt habe, wie es die Natur vorgesehen hat.“