Gabun: Kooptation der Eliten bei der Übergangsregierung – Hoffnungen in Rauch aufgelöst

Die jüngsten Ernennungen säen Zweifel an der Bindung an ethische und moralische Werte. Seit einigen Tagen ernennt das Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen (CTRI) seine Leute. Nach den Mitgliedern des Verfassungsgerichts und des Kabinetts seines Präsidenten hat es nun einen neuen Premierminister ernannt. Diese Ernennungen, die unterschiedlich bewertet werden, lassen eine Tendenz erkennen: die Wiederverwendung des politisch-administrativen Personals aus der Ära Ali Bongo.

Viele der Ernannten haben unter dem gestürzten Präsidenten gedient. Sind sie „erfahrene Leute und Personen mit nachgewiesener Kompetenz“? Ist ihre Nominierung das Ergebnis von „Konsultationen (die durchgeführt wurden) mit allen treibenden Kräften der Nation“? Sind sie das Unterpfand einer „sanierten Staatsführung, die den internationalen Standards besser entspricht“?

Verantwortung verpflichtet

Dieser Rückgriff auf ehemalige Mitarbeiter von Ali Bongo kann zwar als Ablehnung von Versuch und Irrtum oder als Wille, die institutionellen Mechanismen zu nutzen, verstanden werden, kann aber auch als Ausdruck einer gewissen Kontinuität interpretiert werden. Darüber hinaus kann er als Absolution für die Verfehlungen der Vergangenheit gelesen werden. Schließlich hat das Verfassungsgericht alle juristischen Tricksereien bestätigt, die zu den allgemeinen Wahlen mit „verstümmelten Ergebnissen“ und anschließender Annullierung geführt haben. Es bestätigte alle Verfassungsänderungen, die zu dieser „unverantwortlichen, unberechenbaren Staatsführung, die sich in einer ständigen Verschlechterung des sozialen Zusammenhalts niederschlug“, geführt hatten. Übergangspremierminister Raymond Ndong Sima unterstützte einst die von Ali Bongo vorangetriebene Politik des „Tittytainments“. Aus all diesen Gründen sind die neu Beförderten in unterschiedlichem Maße für die „schwere institutionelle, politische, wirtschaftliche und soziale Krise“ verantwortlich, die vom CTRI angeprangert wird.

Zwar hat sich das Verfassungsgericht stets als Kollegialgericht präsentiert. Seine Mitglieder haben immer wieder eine unerschütterliche Solidarität eingefordert. Gewiss, der Übergangspremierminister hatte sich im Juli 2015 von Ali Bongo distanziert und dessen Umgang mit den öffentlichen Finanzen und seine Allergie gegen Kritik angeprangert. Doch die historische Wahrheit darf nicht verschwiegen werden: Auf dem Höhepunkt der Polemik über die Zunahme öffentlicher Einrichtungen und die Angliederung einiger dieser Einrichtungen an das Präsidialamt der Republik, wie auch während der letzten vier Verfassungsänderungen, waren die meisten der neu Beförderten zu irgendeinem Zeitpunkt entweder an vorderster Front oder in der Rolle des Souffleurs. Wenn man ihre Beteiligung an den Fehlentwicklungen der Vergangenheit nicht verkennt oder herunterspielt, kann man sich kaum vorstellen, dass sie die Wiederherstellung der Institutionen leiten. Wenn man nicht an ihre Fähigkeit glaubt, ihre Software neu zu programmieren, kann man sich nicht vorstellen, dass sie Reformen inspirieren, die sich an internationalen Standards orientieren. Das führt dazu, dass Zweifel aufkommen und Hoffnungen sich in Rauch auflösen.

Zwei Dinge müssen beachtet werden

Um grundlegende Reformen durchzuführen, ist Wissen eine notwendige Voraussetzung. Das reicht jedoch bei weitem nicht aus. Man muss nicht nur technisch versiert sein, sondern auch methodisch vorgehen und an sein Gedächtnis denken. Mit anderen Worten: Man muss über Wissen, Können und Verhalten verfügen. In der nicht allzu fernen Vergangenheit haben viele Aufsteiger alle Prinzipien über Bord geworfen, um ungerechte Gesetze und Entscheidungen durchzusetzen oder zu rechtfertigen. Andere haben so gehandelt, als ob sie sich nicht um die Zukunft kümmern würden, als ob nur das Interesse des Augenblicks ihr Handeln leiten würde. Man hat gesehen, wie sie die Verfassungsänderung durch eine Nationalversammlung, deren Mandat abgelaufen, aber verlängert worden war, erklärten und bestätigten. Man hörte, wie sie die Übertragung der Befugnisse der Nationalversammlung auf den Senat, der seltsamerweise zu einem Einkammerparlament gemacht wurde, unterstützten. Man hat sie sogar dabei erwischt, wie sie sich über die Wahlunruhen von 2009 und 2016 freuten und es wagten, die menschliche Bilanz herunterzuspielen. Dieser politische Zynismus stellt zwar ihren technischen Hintergrund nicht in Frage, beruhigt aber nicht, was ihre Bindung an ethische und moralische Werte angeht.

Wenn der CTRI die Flamme der Hoffnung am Leben erhalten will, muss er bei der Kooptierung der Eliten zwei Imperative im Auge behalten: mit den Jahren von Ali Bongo brechen und die Regierenden den Regierten näher bringen. Wie man in den sozialen Netzwerken lesen kann, haben die Gabuner die Nase voll von der arroganten Nomenklatura, die mit dem gestürzten Präsidenten aufgetaucht ist. Sie wollen „neue Köpfe“ sehen. Sie hoffen, engagierten Persönlichkeiten eine Chance zu geben, die in den letzten 14 Jahren die Forderungen der Bürger getragen haben. Ohne eine Hexenjagd zu veranstalten, würde es dem CTRI vielleicht guttun, sie anzuhören und weiterzuverfolgen. (gabonreview, Grafikbasis: Clker-Free-Vector-Images auf Pixabay)