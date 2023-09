Lesetipp/infosperber: Hilfe aus Afrika für traumatisierte Ukrainer

Eine NGO aus Uganda unterstützt Therapeuten in der Behandlung von ukrainischen Kriegsopfern. Ihr Wissen wird dringend gebraucht.Die schlimmsten Wunden des Krieges sieht man nicht. Jedenfalls nicht sofort. Der Krieg in der Ukraine hat Millionen Menschen traumatisiert. Psychologen bemühen sich, sie zu behandeln, Therapeut:innen in der Ukraine haben aber meist wenig Erfahrung in der Behandlung von Kriegstraumata.

Wichtige Hilfe kommt derzeit aus Afrika. Die kleine NGO Ayinet aus Uganda unterstützt die Therapeutinnen und Therapeuten weltweit. Sowohl mit therapeutischer Expertise wie mit eigener leidvoller Erfahrung, berichtet ihr Gründer Victor Ochen in einem lesenswerten Interview mit der «taz».

Aus leidvoller Erfahrung und dem Kampf dagegen

Ochen und sein Team sind mit den seelischen Verletzungen des Krieges vertraut. Die meisten Fachleute von Ayinet sind selbst im Bürgerkrieg aufgewachsen. Nun schulen sie Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt im Umgang mit Kriegstraumatisierten.

