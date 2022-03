Gabun / Lambarene: junger Mann stirbt 10 Tage nach seiner Bwiti-Initiationszeremonie

Drama in Zusammenhang mit einer traditionellen Initiation: der Tod eines jungen Gabuners, der zehn Tage zuvor von der Hauptstadt Libreville nach Lambarene aufgebrochen war, um sich in die Bwiti-Riten einweihen zu lassen, ist nach Ansicht der Justiz auf die Initiationszeremonie zurückzuführen, an der er in einem Familientempel teilgenommen hatte. Die Zeremonienmeister, die die traditionelle Zeremonie leiteten, wurden letzte Woche in der Strafanstalt von Lambarene ins Gefängnis geworfen.

Wie die nationale Zeitung L’Union am Freitag berichtete, hatte das Opfer am 17. Februar die gabunische Hauptstadt verlassen, um nach Lambarene zu reisen. Die Zeremonie fand am nächsten Tag um 4 Uhr morgens statt. Olivier Clyften Mbadinga Mombo nahm zusammen mit fünf anderen Bewerbern an der üblichen Initiation teil. Bis dahin war nichts Ungewöhnliches geschehen.

Alles lief gut an diesem Tag, bis die Meister von ihnen eine sportliche Prüfung verlangten, bei der das Opfer einen Schwächeanfall erlitten haben soll. Zehn Tage später starb er.

Die Staatsanwaltschaft Lambarene ordnete die Verhaftung der beiden Initiationsmeister an. Nach ihrer Vernehmung wurden sie am 4. März im Zentralgefängnis von Lambarene unter Arrest gestellt.