Gabun/Wahlen 2023: Riesenaufregung um einen zum Aufstand aufrufenden, der Opposition zugeschriebenen Audiomitschnitt

Der staatliche Fernsehsender Gabon Première strahlte am 21. August 2023 ein Gespräch zwischen zwei Männern aus. Das von mehreren Medien aufgegriffene Audio wird dem Präsidentschaftskandidaten Albert Ondo Ossa und dem Politiker Alexandre Barro Chambrier zugeschrieben, die beide Mitglieder der Oppositionsplattform Alternance 2023 sind, die zu den Parlamentswahlen vom 26. August 2023 gegründet wurde, berichtet das Portal Le nouveau Gabon.

Bei dem Audio handelt es sich laut diesen Medien um einen Austausch zwischen den beiden Politikern am Vorabend der Nominierung von Albert Ondo Ossa durch Alternance 2023 als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen. Laut der Agence gabonaise de presse sprachen die beiden Politiker in diesem Gespräch über „das Interesse an einem Aufstand der Bevölkerung am Tag nach dem 26. August“ sowie über die Strategie, mit der die Präsidentschaftswahlen gewonnen werden könnten.

„Wir haben bereits mit anderen Personen die Strategie studiert und Ali weiß, dass wir im Falle eines … Allianzen haben können, sei es in Kamerun, Äquatorialguinea oder sogar im Kongo, weil es dort Grenzen gibt. Das ist etwas, das erfordern wird, dass sich die Menschen mobilisieren“, hört man dort. „Ich kann über Macron Unterstützung von Ouattara (Präsident der Republik Côte d’Ivoire) bekommen, die den Prozess verfolgen“, so die gleiche Stimme weiter. Laut der Tageszeitung l’Union, Ausgabe vom 22. August, handelt es sich bei dem Mann, der diese Aussage macht, um Alexandre Barro Chambrier.

Innerhalb der Koalition Alternance 2023 schreit man nach Manipulation. „Die Plattform Alternance 2023 dementiert kategorisch den Wahrheitsgehalt und die Authentizität dieses Gesprächs, das in Wirklichkeit nie stattgefunden hat und das nichts anderes ist als eine schändliche Nutzung der künstlichen Intelligenz, an die die Machthaber seit fast fünf Jahren gewöhnt sind“, reagierte die Plattform in einer am selben Tag veröffentlichten Erklärung. In dem von ihrem Vorsitzenden Ndong Sima unterzeichneten Dokument fordert sie außerdem den „Staatsanwalt auf, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen, damit sich die Generaldirektion von Gabon première und alle an dieser Manipulation beteiligten Personen vor Gericht verantworten müssen“.

Einen Tag später berichtet das gleiche Portal, dass ein Journalist von AFP und TV5 Monde behaupte, der Autor der Aufnahme zu sein. In einem Video, das am 23. August 2023 veröffentlicht wurde, behauptet Joël Tatu, seit zehn Jahren Korrespondent von AFP und TV5 Monde in Gabun, der Autor des Mitschnitts des Gesprächs zwischen den Politikern Alexandre Barro Chambrier und Albert Ondo Ossa zu sein, das seit zwei Tagen in Gabun die Schlagzeilen beherrscht. Er gibt zu, dass er das Gespräch „aus Versehen“ am 17. August am Sitz der politischen Partei Réappropriation du Gabon, de son indépendance pour sa reconstruction (Reagir) aufgenommen hat.

„Ich habe es aufgenommen. Wir waren am 17. August zum Sitz von Reagir eingeladen worden, um eine Reportage über die Bestimmung des einzigen Kandidaten von Alternance 2023 zu machen … Wir waren mit mehreren Journalisten in einem Raum und der Vorsitzende Jean François Obiang kam mit den Vorsitzenden Chambrier und Ondo Ossa und bat uns, nach draußen zu gehen, damit sich die Vorsitzenden Chambrier und Ondo Ossa hinter verschlossenen Türen beraten konnten“, berichtete er. Er fährt fort: „Wir gingen hastig hinaus und ließen die Geräte im Raum eingeschaltet. Und ihr Gespräch wurde in diesem Moment aufgezeichnet“.

Der AFP-Journalist behauptet, dass er die Aufnahme erst bemerkte, als er an den Videos arbeitete, die er im Laufe des Tages aufgenommen hatte. „Was mich an dieser Aufnahme gestört hat, ist, dass ich die Katastrophe gehört habe … Dieses Audio habe ich an Kollegen geschickt… und es ist in den sozialen Netzwerken gelandet. Ich habe es an Kollegen geschickt, um Menschen zu retten, weil es um Tote ging und ich es nicht lassen konnte. Denn wenn ich es nicht getan hätte und es hätte Tote gegeben, hätte mich das Gewissen geplagt. Aber ich entschuldige mich dafür, wenn es die Menschen verletzt hat…“, fügte er hinzu.

Mit dieser Aussage bestätigt Joël Tatu die Authentizität des Audios, entgegen den Behauptungen der Plattform Alternance 2023.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um Licht in die Angelegenheit zu bringen. „In diesem Gespräch werden mehrfach besonders schwerwiegende Äußerungen gemacht, die auf eine Verletzung der Staatssicherheit schließen lassen“, heißt es. Dies wird nach den geltenden Gesetzen des Landes bestraft.