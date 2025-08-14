Gambia: Ein kleines Mädchen stirbt – die Republik schaut weg

Ein kaum einen Monat altes Mädchen ist in Wellingara gestorben – verblutet, Opfer einer barbarischen Praxis, die in Gambia seit 2015 gesetzlich verboten ist. Dieser Tod, so tragisch wie empörend, hätte verhindert werden können. Doch das wurde er nicht. Warum? Weil hinter den Worten, Versprechungen und Gesetzen kaum Taten folgen. Weil die Untätigkeit der gambischen Behörden noch heute ermöglicht, dass Babys verstümmelt werden – manchmal bis in den Tod –, und das in einem Klima des stillschweigenden Mitwissens.
Beschneidung tötet. Sie traumatisiert, verstümmelt, zerstört. Sie hat keinerlei medizinische Grundlage, keine eindeutige religiöse Rechtfertigung, und doch besteht sie fort. Warum? Weil sie toleriert wird. Weil sie von einem Teil der politischen und religiösen Elite geschützt wird, die im Namen der Tradition oder einer verfälschten Auslegung des Glaubens das Unvertretbare verteidigt. Weil die Beschneidung in Gambia, selbst wenn sie illegal ist, noch immer weit verbreitet ist und laut UNICEF fast drei von vier Frauen betrifft.
Eine Frage grundlegender Menschenrechte
Die Zahlen sind bekannt. Es gibt zahlreiche Berichte. Die Warnungen mehren sich. Und dennoch dauerte es acht Jahre, bis es erstmals zu einer Verurteilung kam. Nur eine. Im August 2023. Ein Einzelfall in einem Meer der Straflosigkeit. Es fehlt nicht an Gesetzen, sondern am Willen, sie anzuwenden. Am besorgniserregendsten ist, dass Gambia nicht nur rückwärtsgeht, sondern am Abgrund balanciert. Ein Abgeordneter, unterstützt von religiösen Vereinigungen, wagte es sogar, die Entkriminalisierung der Beschneidung vorzuschlagen, mit der Behauptung, das Gesetz von 2015 verletze kulturelle und religiöse Rechte.
Ein schändlicher Vorschlag, der glücklicherweise im Juli 2024 vom Parlament abgelehnt wurde, der aber deutlich zeigt, wie brüchig das Fundament der Menschenrechte in diesem westafrikanischen Land bleibt. Diese Debatte ist keine kulturelle Frage. Sie ist keine religiöse Frage. Sie ist eine Frage grundlegender Menschenrechte. Es geht um Leben und Tod. Keine Tradition kann rechtfertigen, dass kleine Mädchen verstümmelt werden. Keine Sitte darf über Gesundheit, Würde und körperliche Selbstbestimmung gestellt werden.
Den Mut haben zu sagen, dass Beschneidung Gewalt ist
Der Tod dieses Mädchens ist kein Unfall. Er ist das erschütternde Symbol eines Staates, der Gesetze erlässt, aber nicht handelt; der Versprechen macht, aber nicht schützt; der in Reden verurteilt, aber vor den Särgen schweigt. Die gambischen Behörden müssen verstehen, dass ein Verbot auf dem Papier nicht reicht. Es braucht Taten: konsequente Strafverfolgung, abschreckende Strafen, echten Schutz für Kinder und vor allem umfassende Aufklärung in den Gemeinschaften – selbst wenn das bedeutet, in die Dörfer zu gehen, Imame, traditionelle Führer, Mütter, Väter und junge Menschen zu schulen.
Es geht heute darum, das Tabu zu brechen. Es muss gesprochen werden. Man muss den Mut haben zu sagen, dass Beschneidung Gewalt ist. Geschlechterbasierte Gewalt. Folter. Die Ablehnung des Gesetzesentwurfs zur erneuten Legalisierung der Beschneidung ist zwar ein Sieg – aber ein defensiver. Ein knapper Sieg. Es wird niemals genug sein, solange Babys im Stillen sterben können, solange Täter ungestraft handeln, solange Beschneidung als „Ritus“ statt als Verbrechen gilt. Jeder Tag ohne Handlung ist ein Tag, an dem ein weiteres Mädchen verstümmelt wird. Vielleicht im Stillen. Vielleicht heimlich. Vielleicht für immer. (Quelle: afrik.com)