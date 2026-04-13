Lesetipp/standard.de: Elf Tage in Afrika – Papst Leo XIV. tritt heute seine bisher längste Reise an

Der Pontifex bereist Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea. Zentrale Themen: Zahlreiche lokalen Konflikte, die Ausbeutung des Kontinents und der interreligiöse Dialog.
Wenn Papst Leo XIV. am heutigen Montag in der algerischen Hauptstadt Algier landet, kommt das sowohl für das Land als auch für die katholische Kirche einer Premiere gleich: Noch nie zuvor hat ein Papst das nordafrikanische Land besucht. Für Leo XIV. selber dagegen wird es bereits das dritte Mal sein, dass er Algerien einen Besuch abstattet. Denn das Land ist die Wiege des Augustinerordens, dem der 70-jährige US-Amerikaner, mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost, angehört und den er viele Jahre lang geleitet hatte.
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