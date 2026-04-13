Europa will Ägyptens Mautstrategie des Suezkanals übernehmen – neues Wasserstraßenprojekt angesichts der Spannungen in der Straße von Hormus

Europa erwägt einen 20 Milliarden Pfund teuren Plan zum Bau eines neuen Kanals, um die Straße von Hormus zu umgehen. Ziel des Projekts ist es, das Mautmodell des Suezkanals zu übernehmen und so Handelsrouten abzusichern. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass die US-Marine eine Blockade beginnt und Iran weiterhin unrechtmäßige Gebühren von Schiffen verlangt.
Die vorgeschlagene Wasserstraße würde es Schiffen ermöglichen, den instabilen Korridor im Nahen Osten zu meiden. Durch die Schaffung einer kontrollierten Passage hofft Europa, Lieferketten zu stabilisieren und Einnahmen durch Durchfahrtsgebühren zu erzielen. Dies unterstreicht einen Wandel hin zu Infrastrukturmaßnahmen, die die Energiesicherheit gewährleisten. (Quelle: businessinsider.africa)