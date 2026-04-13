Lesetipp/DW: Burkina Faso – Vorwärts ohne den Ballast der Demokratie

Ibrahim Traoré, der Übergangs-Machthaber in Burkina Faso, hat der Demokratie explizit abgeschworen. Gleichzeitig will ein neues Exil-Bündnis die Demokratie in den Sahel zurückbringen. Doch Traoré ist im Vorteil.
Es ist bemerkenswert, wer an Burkina Fasos „Progressiver Volks-Revolution“ (RPP) nicht beteiligt sein soll: das Volk. Die Revolution hatte vor einem Jahr die herrschende Junta um Ibrahim Traoré ausgerufen, um das Erbe des legendären Staatsführers Thomas Sankara (1983-87) wiederherzustellen, die prekäre Sicherheitslage zu verbessern und die Staatseinnahmen etwa dank Gold und Öl zu erhöhen.
Anfang April diesen Jahres machte Traoré überdeutlich, wie er die Rolle des burkinischen Volkes sieht: „Die Menschen müssen das Thema Demokratie vergessen“, sagte er im Staatsender RTB. „Wenn ein Afrikaner dir von Demokratie erzählen will, solltest du weglaufen. Demokratie tötet.“ Er hingegen sei auf die Wiedergründung und die Revolution fokussiert.
Lesen Sie HIER weiter.