Lesetipp/tag24.de: Sarah Engels am Pranger – Das sagt sie selbst über ihr umstrittenes Südafrika-Video

Ein Video mit Kindern in Südafrika fliegt der Sängerin Sarah Engels derzeit mächtig um die Ohren. Jetzt hat sich die 33-Jährige erstmals persönlich zu der Kritik geäußert.
In besagtem Beitrag performt die Zweifach-Mama, umringt von zahlreichen Schulkindern, ihren neuen Song „Fire“, mit dem sie in wenigen Wochen auch beim „Eurovision Song Contest“-Finale in Wien für Deutschland antreten wird.
Nicht wenige warfen Sarah in den Kommentaren vor, die Kinder nur für ihre ESC-Promo zu benutzen.
Lesen Sie HIER weiter.