Gefängnis- und Geldstrafe in einem Fall von illegaler Auswanderung zwischen Senegal, Marokko und Spanien

Ein junger Senegalese, der illegal über Marokko nach Spanien auswandern wollte, wurde betrogen. Der Fall, der vor Gericht landete, führte zu einer Verurteilung zu einer Gefängnis- und Geldstrafe.

Ein Fall von illegaler Auswanderung, der auf dem Tisch des senegalesischen Richters landete. Im Zentrum dieses Skandals stand ein Taxifahrer, der in Médina, einem alten Stadtteil von Dakar, wohnte und für schuldig befunden wurde. Er wurde wegen Beihilfe zum Betrug in Höhe von 2,4 Millionen FCFA (ca. 3.360 Euro) angeklagt. Das Opfer: K. Diop, der über Marokko nach Europa reisen wollte.

„Mit der Hilfe meiner Familie habe ich beschlossen, zurückzukehren“

Vor dem Richter schilderte der Kläger seine Version der Ereignisse, die den Taxifahrer schwer belastete. „Er hat mich mit einem gewissen Herrn Sylla für eine Reise nach Spanien mit klaren Garantien in Verbindung gebracht … Ich habe ihm 350.000 FCFA (ca. 530 Euro) für ein Ticket nach Marokko übergeben, bevor ich die Reise in dieses Land antrat. Ich habe dort 5 Monate verbracht, nachdem ich ihm den Rest des Geldes geschickt hatte“, vertraute der nun ehemalige Auswanderer dem Richter an.

„Ich habe 1,8 Millionen FCFA (ca. 2.750 Euro) an Herrn Sylla übergeben, der mich beherbergt hatte, nachdem er die Zustimmung von Herrn Ndir erhalten hatte. Seitdem hörte ich weder von ihm noch von seinem in Marokko ansässigen Freund etwas“, fuhr der Kläger fort. Der Emigrant teilte seine Enttäuschung und seinen Schmerz im Zeugenstand mit. „Und wo ich in Marokko wohnte, konnte ich meine Miete von 100 Dirham nicht mehr bezahlen. Mit der Hilfe meiner Familie beschloss ich, in mein Heimatland zurückzukehren“, sagte der Kläger.

Diese Anschuldigungen wies der Taxifahrer entschieden zurück. „K. Diop erzählte mir von seiner Absicht, nach Marokko zu gehen, und ich sagte ihm, dass ich ihn mit einem Bekannten in Verbindung bringen könne, der in Marokko lebt und dort als Fliesenleger arbeitet. Das Geld für das Ticket, von dem er spricht, ist nie über mich gelaufen“, rechtfertigte sich der Fahrer und erklärte, er sei nie über eine Reise nach Spanien informiert worden. Seiner Meinung nach ging es vielmehr um eine Reise nach Marokko.

„Er hat Herrn Sylla von seiner Absicht, nach Spanien zu reisen, erzählt und es hat nicht geklappt. Mein Freund eröffnete ihm ein Konto in Marokko und gab ihm eine Bankkarte. Als er in den Senegal zurückkehrte, brachte ich ihn zur Familie von Herrn Sylla“, fuhr der Taxifahrer fort. Falsch, entgegnete der Kläger, der behauptete, nie mit dem Taxifahrer über seine Reiseabsichten gesprochen zu haben.

3 Monate Gefängnis und 3 Millionen Euro Geldstrafe

„Er hat gehört, wie ich mit der Geschäftsführerin des Restaurants, in dem wir uns zum Essen treffen, über das Projekt gesprochen habe. Sie war bereit, mir 1 Mio. FCFA (ca. 1.500 Euro) zu leihen, um die 2 Mio. FCFA zu ergänzen, über die ich verfügte. In diesem Stadium griff er ein, um mir seine Dienste anzubieten“, sagte Diop. Für seinen Anwalt war der Taxifahrer „von Anfang bis Ende an diesem Reisedossier beteiligt“. Der Anwalt des Klägers bestand darauf, dass der Angeklagte „intervenierte, als mein Mandant 1,8 Millionen FCFA an seinen in Marokko ansässigen Freund zahlte“.

Der Vertreter des Klägers forderte die Zahlung von 5 Millionen FCFA (ca. 7.500 Euro) für den Schaden, den sein Mandant erlitten hatte. In seinem Urteil erklärte das Gericht in Dakar den Taxifahrer der Beihilfe zum Betrug für schuldig. Er erhielt eine dreimonatige Haftstrafe und muss 3 Millionen FCFA (ca. 4.500 Euro) zahlen für den Schaden, der dem Kläger entstanden war. (Quelle: afrik.com)