Kenia zieht nach: 1.500 Landarbeiter nach Israel trotz Krieg

Zwei Wochen nach der Ankündigung Malawis, einen Teil seiner Arbeiter nach Israel zu schicken, um dort auf verlassenen Feldern zu arbeiten, hat Kenia nachgezogen. Es ist geplant, mindestens 1500 Arbeiter in die vom Krieg zerrüttete Region zu schicken. Malawi hatte zuvor angekündigt, rund 221 Personen in das Land im Nahen Osten zu entsenden, von denen sich einige bereits im Land befinden und dort arbeiten.

Einem Bericht des britischen Nachrichtensenders BBC Africa zufolge haben die kenianischen Arbeiter, die nach Israel gehen, einen verlängerbaren Dreijahresvertrag mit einem garantierten monatlichen Nettoeinkommen von 1.500 Dollar.

Diese steigende Nachfrage nach afrikanischen Arbeitskräften ist das Ergebnis des Rückgangs der israelischen Erwerbsbevölkerung. Die Mehrheit der Landarbeiter ist es leid, Aufgaben zu übernehmen, die sie in Gefahr bringen.

Leider hat der Kampf zwischen Israel und der Hamas dazu geführt, dass die landwirtschaftlichen Flächen des Landes verödet sind. Die Landwirte in der Region waren gezwungen, ihre Betriebe aus Sicherheitsgründen aufzugeben, da Tausende von Landwirten seit den Angriffen vom 7. Oktober die weiten Felder gemieden haben.

Viele dieser Landwirte waren palästinensischer Abstammung, und ihre Landwirtschaftslizenzen wurden daraufhin entzogen. Viele andere waren Ausländer, die nicht in den Konflikt hineingezogen werden wollten. Das liegt daran, dass die Hamas die Region wahllos bombardiert hat und Menschen aller Nationalitäten davon betroffen waren. Einige der erwähnten Ausländer werden derzeit von der Hamas gefangen gehalten.

Nach einem Bericht der BBC haben sich rund 360.000 israelische Reservisten zum Dienst verpflichtet. Dadurch ist eine Lücke von etwa 40.000 Arbeitskräften entstanden, die das Land dringend benötigt.

Die Zukunft der Afrika-Arbeit in Israel

Michael Lotem, der israelische Botschafter in Kenia, wies darauf hin, dass immer noch die Aussicht besteht, mehr afrikanische Arbeitskräfte nach Israel zu holen, wobei der Schwerpunkt auf Ostafrika liegt. Der Botschafter wies darauf hin, dass Tansania und Uganda zu den interessanten Regionen gehören. „Wir schauen nach Ostafrika, um die Lücke bei den Arbeitskräften zu schließen, da wir seit vielen Jahren Praktikantenprogramme für Studenten mit diesen Ländern durchgeführt haben und gute Erfahrungen damit gemacht haben“, sagte Lotem.

„Mindestens 32 thailändische Landarbeiter wurden getötet und mehrere andere als Geiseln genommen, als die Hamas am 7. Oktober Israel angriff. Die tansanische Studentin Clemence Felix Mtenga, die als Praktikantin in der Landwirtschaft in Israel war, wurde bei dem Angriff ebenfalls getötet, während ein weiterer tansanischer Student, Joshua Loitu Mollel, noch immer vermisst wird“, heißt es in dem Bericht der BBC. (Quelle: Newsletter Business Insider)