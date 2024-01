Ghana: Behörden genervt von „Unheilsprophezeiungen“

Bild: facebook

In Ghana ist das neue Jahr eine Zeit der Unheilsprophezeiungen. Propheten kündigen bevorstehende Katastrophen an. In seiner Predigt am 31. Dezember sagte Pastor Isaac Owusu-Bempah erneut Chaos voraus. Predigten, die „geeignet sind, die öffentliche Ordnung zu gefährden“. Trotz der Warnungen der Behörden gehen die Unheilsprophezeiungen weiter, berichtet RFI.

„Ohne göttliches Eingreifen könnten die Präsidentschaftswahlen in ein Blutbad ausarten“, sagte Pastor Isaac Owusu-Bempah am Sonntag voraus. Am 27. Dezember hatte die ghanaische Polizei die Pastoren aufgefordert, derartige Äußerungen zu vermeiden. Das Gesetz über strafbare Handlungen aus dem Jahr 1960 verbietet die Verbreitung apokalyptischer Prophezeiungen, die „Angst und Panik verbreiten können“.

Doch jedes Jahr werden diese einflussreichen Pastoren rückfällig. Für den politischen Analysten Kobi Annan zeigt dies, wie schwierig es für die Behörden ist, das Gesetz durchzusetzen. Außer Polizisten in den Kirchen zu stationieren – was schwierig ist, da es in Ghana Tausende von Kirchen gibt – oder die Menschen zu verhaften und zu sensibilisieren, gibt es keine praktische Möglichkeit, das Gesetz durchzusetzen“, sagte der Wissenschaftler im Gespräch mit Christina Okello vom Afrika-Dienst. In die Religionsfreiheit einzugreifen ist sehr heikel. Zu versuchen, es zu tun, wäre möglich. Aber auch hier würden Politiker in einem Wahljahr nicht das Risiko eingehen, einen bekannten Pastor in einem Land zu verhaften, das sehr religiös ist.“

2019 hatte Pastor Bempah, der eine der einflussreichsten Kirchen in Ghana leitet, bereits den Tod mehrerer Politiker vorhergesagt, ohne dass er behelligt wurde. Zwei Jahre später war es Pastor Stephen Akwasi, der den Tod des bekannten ghanaischen Sängers Shatta Wale vorhergesagt hatte, was für große Aufregung sorgte. Akwasi wurde in Untersuchungshaft genommen und kurze Zeit später wieder freigelassen.