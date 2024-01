Südafrika: Navi falsch – Britischer Safariguide überlebt 15 Stunden im Auto in einem krokodilverseuchten Fluss

Foto: X

GPS-Karten werden in Südafrika den letzten Jahren verstärkt unter die Lupe genommen, nachdem sie Autofahrer in Gefahr gebracht hatten. Mike Turner, 56, nahm eine falsche Abzweigung, als er der Navigations-App seines Handys folgte und von einer Autobahnbrücke in die tödlichen Fluten stürzte, berichtet The Sun.

„Ich war völlig verängstigt“, erzählte Turner der Times von seinem Schrecken im Komati-Fluss in der Nähe des Krüger-Nationalparks in Südafrika. Der 56-Jährige war am Donnerstagabend mit seinem zehnsitzigen Wildbeobachtungsfahrzeug durch starken Regen gefahren, um Gäste in Mosambik abzuholen. Doch anstatt die Brücke über die N4 zu nehmen, führten ihn seine Karten einige Kilometer flussabwärts, wo die starke Strömung ihn wegzuspülen drohte. Als er merkte, dass er von den Fluten mitgerissen zu werden drohte, gelang es Turner, gegen die Strömung zu fahren und sein Fahrzeug zwischen dem Fluss und einer schmalen Brücke einzuklemmen.

Er rief schnell um Hilfe – doch die schlechten Bedingungen im Fluss verhinderten, dass die Helfer zu ihm vordringen konnten. Turner war gezwungen, über 15 Stunden lang auf dem Rücksitz seines größtenteils überfluteten Autos auszuharren, während die Retter – und die Krokodile – zusahen.

„Es war eine furchtbare Nacht für ihn“, sagte Pottie Potgieter, der die Rettungsaktion koordinierte. „Es hätte leicht passieren können, dass er von den Krokodilen in Stücke gerissen oder flussabwärts zum Wasserfall gebracht worden wäre.

Am Freitagmorgen brach das schlechte Wetter endlich auf und ein Hubschrauber konnte Turner in Sicherheit bringen. Der tapfere Safari-Führer wurde später wegen Dehydrierung, Hunger und Schock behandelt.

Potgieter sagte: „Er dachte, er würde sterben, aber ich glaube, er kam sich am Ende ein bisschen dumm vor. „Er sagte, er sei Google Maps gefolgt, und das habe ihm die kürzeste, aber offensichtlich nicht die beste Route gezeigt. Aber er ist trotzdem losgefahren und ihr gefolgt.

Nur wenige Stunden bevor Turner fast vom Fluss mitgerissen wurde, war ein Wanderer hineingezogen worden. Seine Leiche wurde am Sonntag gefunden. „Das, was die Krokodile von ihm übriggelassen hatten“, fügte Potgieter hinzu.

Google Maps soll eine Route zu einem Township in Kapstadt entfernt haben, nachdem eine Reihe von Touristen in Gefahr gebracht worden war. Nach der Landung auf dem Flughafen zeigte ihnen die Navigations-App angeblich den kürzesten Weg zu nahegelegenen Hotels und Stränden durch Nyangda, eines der gewalttätigsten Viertel Südafrikas.